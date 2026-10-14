Trump'ın çarpıcı yanıtı: Putin'in savaşı bitirmeyi neden daha çok istediğini düşünüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaş, Washington'ın Kiev'e sağladığı destek ve Rusya ile olası ateşkes müzakereleri hakkındaki önemli soruları yanıtladı. Beyaz Saray lideri, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, ABD'nin şu anda da Ukrayna tarafına stratejik istihbarat verileri sağlamaya devam ettiğini resmen doğruladı.

Bununla birlikte Trump, çatışmanın taraflarının son karşılıklı saldırıları ve barış anlaşmasına varma olasılıkları konusunda gazetecilerle ilginç ve tartışmalı bir diyaloğa girdi.

İstihbarat verileri ve ateşkes şartı

Donald Trump, Washington'ın çatışmadaki gözlem ve istihbarat desteği konusundaki net pozisyonunu belirtti:

İstihbarat desteği: Başkan'ın ifadelerine göre ABD, Ukrayna'yı önemli operasyonel ve istihbarat bilgileriyle donatma sürecini durdurmadı;

Ateşkes ihlallerinin takibi: Trump, "Eğer Rusya ateşkes anlaşmasını ihlal ederse, bunu ilk haber verecek kişi ben olacağım" vurgusunda bulundu.

Enerji tesislerine saldırılar: "Ukrayna da bir gün önce hedefleri vurmuştu"

Basınla yapılan görüşme sırasında medya temsilcilerinin Rusya tarafından gerçekleştirilen son şiddetli saldırılar hakkındaki sorusuna Trump, dengeli ve tartışmalı bir şekilde yanıt verdi:

Gazetecinin itirazı: Gazeteci, Rusya'nın daha dün Ukrayna'nın altı önemli enerji tesisine yıkıcı bir saldırı düzenlediğini hatırlattı;

Trump'ın karşı yanıtı: Trump, "Peki, ondan sadece bir gün önce Ukrayna da birçok hedefi vurmuştu" diyerek durumu karşılıklı saldırı değişimi olarak değerlendirdi.

Putin neden savaşı bitirmeyi daha çok istiyor?

Sohbetin en dikkat çekici noktası, Trump'ın Moskova'nın pozisyonuna olan güveni hakkındaki soru oldu:

Şüpheli soru: Gazetecilerden biri, "Putin'in savaşı Zelenskiy'den neden daha çok bitirmek istediğinden bu kadar eminsiniz?" diye sordu;

Müzakere deneyimi faktörü: Trump ise buna kendi deneyimiyle yanıt verdi: "Mesele anlaşmalara varabilme yeteneğinde. Hayatım ve kariyerim boyunca yaptığım iş tam olarak bu."

ABD liderinin bu açıklamaları, Washington'ın Kiev'e yardımı tamamen kesmeden, çatışmayı müzakereler ve pragmatik anlaşmalar yoluyla çözme stratejisine daha fazla ağırlık verdiğini gösteriyor.