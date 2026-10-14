Trump'ın çarpıcı yanıtı: Putin'in savaşı bitirmeyi neden daha çok istediğini düşünüyor?

·3·Dünya
Trump'ın çarpıcı yanıtı: Putin'in savaşı bitirmeyi neden daha çok istediğini düşünüyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaş, Washington'ın Kiev'e sağladığı destek ve Rusya ile olası ateşkes müzakereleri hakkındaki önemli soruları yanıtladı. Beyaz Saray lideri, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede, ABD'nin şu anda da Ukrayna tarafına stratejik istihbarat verileri sağlamaya devam ettiğini resmen doğruladı.

Bununla birlikte Trump, çatışmanın taraflarının son karşılıklı saldırıları ve barış anlaşmasına varma olasılıkları konusunda gazetecilerle ilginç ve tartışmalı bir diyaloğa girdi.

İstihbarat verileri ve ateşkes şartı

Donald Trump, Washington'ın çatışmadaki gözlem ve istihbarat desteği konusundaki net pozisyonunu belirtti:

  • İstihbarat desteği: Başkan'ın ifadelerine göre ABD, Ukrayna'yı önemli operasyonel ve istihbarat bilgileriyle donatma sürecini durdurmadı;

  • Ateşkes ihlallerinin takibi: Trump, "Eğer Rusya ateşkes anlaşmasını ihlal ederse, bunu ilk haber verecek kişi ben olacağım" vurgusunda bulundu.

Enerji tesislerine saldırılar: "Ukrayna da bir gün önce hedefleri vurmuştu"

Basınla yapılan görüşme sırasında medya temsilcilerinin Rusya tarafından gerçekleştirilen son şiddetli saldırılar hakkındaki sorusuna Trump, dengeli ve tartışmalı bir şekilde yanıt verdi:

  • Gazetecinin itirazı: Gazeteci, Rusya'nın daha dün Ukrayna'nın altı önemli enerji tesisine yıkıcı bir saldırı düzenlediğini hatırlattı;

  • Trump'ın karşı yanıtı: Trump, "Peki, ondan sadece bir gün önce Ukrayna da birçok hedefi vurmuştu" diyerek durumu karşılıklı saldırı değişimi olarak değerlendirdi.

Putin neden savaşı bitirmeyi daha çok istiyor?

Sohbetin en dikkat çekici noktası, Trump'ın Moskova'nın pozisyonuna olan güveni hakkındaki soru oldu:

  • Şüpheli soru: Gazetecilerden biri, "Putin'in savaşı Zelenskiy'den neden daha çok bitirmek istediğinden bu kadar eminsiniz?" diye sordu;

  • Müzakere deneyimi faktörü: Trump ise buna kendi deneyimiyle yanıt verdi: "Mesele anlaşmalara varabilme yeteneğinde. Hayatım ve kariyerim boyunca yaptığım iş tam olarak bu."

ABD liderinin bu açıklamaları, Washington'ın Kiev'e yardımı tamamen kesmeden, çatışmayı müzakereler ve pragmatik anlaşmalar yoluyla çözme stratejisine daha fazla ağırlık verdiğini gösteriyor.

Donald TrumpUkraynaRusyaPutinSiyaset
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Trump ve Putin telefon görüşmesinde neleri kararlaştırdı?Trump ve Putin telefon görüşmesinde neleri kararlaştırdı?10 Ekim 17:29Trump, Rusya lideriyle yaptığı bir saatlik görüşmenin detaylarını açıkladıTrump, Rusya lideriyle yaptığı bir saatlik görüşmenin detaylarını açıkladı10 Eylül 10:25Trump'ın özel temsilcileri Kiev'deki görüşmeden "şok" içinde döndüTrump'ın özel temsilcileri Kiev'deki görüşmeden "şok" içinde döndü10 Eylül 10:06Rusya Ukrayna'ya işaret etti, Tokayev ise başka bir yol önerdiRusya Ukrayna'ya işaret etti, Tokayev ise başka bir yol önerdi26 Temmuz 22:39Vladimir Putin göç konusunda yeni katı kuralları duyurduVladimir Putin göç konusunda yeni katı kuralları duyurdu10 Eylül 16:12“Büyük savaş” riski: Trump Ukrayna hava sahasını kapatmak istiyor — Rusya’nın tepkisi ne?“Büyük savaş” riski: Trump Ukrayna hava sahasını kapatmak istiyor — Rusya’nın tepkisi ne?11 Temmuz 16:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor