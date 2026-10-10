ABD ve Rusya ilişkilerinde birçok kişinin beklemediği keskin bir diplomatik dönüş yaşandı. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yakın zamanda yüz yüze bir görüşme planlandığını duyurdu.

Bu açıklama, iki lider arasında gerçekleşen önemli bir telefon görüşmesinin ardından geldi. Görüşme sadece tebrikler ve Ukrayna üzerine siyasi tartışmalarla değil, aynı zamanda enerji piyasasındaki sansasyonel kararlarla da sonuçlandı.

Enerji piyasasında beklenmedik dönüş: Dizel üzerindeki kısıtlamalar kaldırıldı

Telefon görüşmesinin en yankı uyandıran pratik sonucu, yakıt piyasasına ilişkin kararlar oldu:

1,8 milyon tonluk sevkiyat: Donald Trump, Rusya'nın Amerika ve dünya piyasasına 1,8 milyon tondan fazla dizel yakıtı tedarik edeceğini açıkladı;

ABD Hazine Bakanlığı'nın resmi kararı: Görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanlığı, Rus dizeline yönelik yürürlükteki katı kısıtlamaları resmen kaldırdı;

2027 yılına kadar geçerli süre: Yaptırımların hafifletilmesi ve kısıtlamaların kaldırılması 7 Nisan 2027 tarihine kadar belirlendi.

Doğum günü tebriği ve Ukrayna konusunda zıt pozisyonlar

Görüşmeler sırasında uluslararası güvenlik ve cephedeki durum da detaylı bir şekilde ele alındı:

Kişisel tebrik: Trump, Putin'i yakın zamanda gerçekleşen doğum günü nedeniyle içtenlikle kutladı;

Putin'in Kiev'e yönelik şartı: Ukrayna konusunda barış görüşmeleri konusu açıldığında, Rusya Devlet Başkanı, mevcut durumda resmi Kiev'in tutumu nedeniyle diyaloğu yeniden başlatmanın kesinlikle imkansız olduğunu belirtti;

Trump'ın talimatı: Bu cevabın ardından Donald Trump, Rusya tarafından verilen bu net sinyalleri doğrudan Ukrayna yönetimine iletmesi için ekibine talimat verdi.

Peskov: «Liderler yakında yüz yüze görüşecek»

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre taraflar, varılan mutabakatları sürdürmek amacıyla yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor. Bu olası zirve, sadece Rusya-ABD ilişkilerini değil, aynı zamanda dünya genelindeki jeopolitik durumu ve küresel enerji güvenliğini de kökten değiştirebilir.