Dünyanın en büyük MMA organizasyonu UFC, 2027 yılının üçüncü çeyreğinde Taşkent'te bir turnuva düzenleme olasılığını değerlendiriyor. UZ24'ün haberine göre, müsabaka için ilk mekan adayı olarak Humo Arena kompleksi gösteriliyor.

UZ24'ün edindiği bilgilere göre, UFC'nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'daki faaliyetlerini genişletme planlarına ilişkin iç yazışmalardan bir kesit sosyal medyada yayıldı. 12 Kasım tarihli "UFC Event Expansion: EMEA & Central Asia" başlıklı belgede, Taşkent de turnuva düzenlenebilecek şehirler arasında yer alıyor. Bu bilgi La Gazzetta Georgia tarafından da paylaşıldı.

Belgedeki taslak plana göre, Taşkent'teki müsabakanın 2027 yılının Temmuz-Eylül ayları arasında yapılması planlanıyor. Turnuva için Humo Arena'nın seçilmesi durumunda, yaklaşık 12,5 bin seyircinin katılımı öngörülüyor.

Ancak belgede Taşkent projesinin durumu "Under Review" yani "değerlendirme aşamasında" olarak belirtilmiş. Bu, turnuvanın düzenlenmesi konusunda henüz nihai bir karar alınmadığı anlamına geliyor. Müsabakanın kesin tarihi de henüz belli değil.

Taşkent'te bir UFC turnuvası düzenleme konusu daha önce de gündeme gelmişti. Haziran 2026'da Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Otabek Umarov, ABD'de UFC Başkanı Dana White ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Özbekistan'da Zuffa Boxing müsabakalarının düzenlenmesi ve gelecekte Taşkent'te resmi bir UFC turnuvası gerçekleştirme imkanları ele alınmıştı.

Yayılan belgede Orta Asya ve yakın bölgelerdeki diğer şehirler de yer alıyor. Bunlar arasında Kazakistan'ın Almatı, Kırgızistan'ın Bişkek ve Gürcistan'ın Tiflis şehirleri bulunuyor.

Taslak plana göre, Almatı'daki turnuvanın 1 Mayıs 2027'de yapılması öngörülüyor. Tiflis ve Taşkent'teki müsabakalar ise yılın üçüncü çeyreği için planlanmış durumda. Ancak bu planların hiçbiri henüz resmi olarak onaylanmadı.