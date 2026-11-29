Brezilya'da sıra dışı bir olay yaşandı: Marketten satın alınan plastik bir paketin içindeki bıldırcın yumurtalarından canlı civcivler çıktı. Bu duruma şahit olan müşteri şaşkınlığını gizleyemedi ve olayı videoya kaydetti.

Adam, paketi açtığında yumurtalardan birinin çatladığını ve içinden küçük bir bıldırcın civcivinin çıktığını fark ettiğini söyledi. Daha önce hiç böyle bir manzarayla karşılaşmadığını belirten müşteri, videoda duruma hem şaşkınlıkla hem de mizahi bir dille tepki verdi.

Müşterinin tahminine göre, sıcak hava koşullarında yumurtaların oda sıcaklığında saklanması nedeniyle civcivlerin gelişimi devam etmiş olabilir. İlginç bir şekilde, daha sonra başka bir paketteki yumurtadan da civciv çıktığını görüntüledi.

Uzmanlarböyle bir olayın gerçekleşmesi için yumurtaların önceden döllenmiş olması gerektiğini açıklıyor. Ayrıca embriyonun gelişiminin sürmesi için yumurtaların yeterince sıcak bir ortamda tutulması gerekiyor. Bıldırcın yumurtaları genellikle yaklaşık 17-18 günlük bir kuluçka süresinden sonra çatlar.

Bu nedenle marketteki yumurtalardan civciv çıkması nadir görülen bir durumdur.