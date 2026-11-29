Çin'de geyiği beslemek isteyen Rus turist kolunu kırdı
Çin'e seyahat eden Rus bir kadın, bir geyiği beslemek isterken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Havucu gören hayvan üzerine atlayarak düşmesine neden oldu. Sonuç olarak turist kolunu kırdı.
SHOT yayın organının haberine göre, Vladikavkaz şehrinden gelen 38 yaşındaki Yana, yaklaşık bir aydır Çin'i geziyordu. Seyahatinin son haftasını ise geyiklerin serbestçe dolaştığı bir alana sahip Yangshuo şehrindeki bir otelde geçirmeye karar verdi.
Kadının ifadesine göre, oteldeki geyikler yiyecek gördüklerinde oldukça hareketli hale geliyorlardı. Konuklara yaklaşıp hatta ısırmaya bile çalışıyorlardı. Yana, hayvanlardan birini havuçla beslemek istediğinde geyik aniden üzerine atladı. Sonuç olarak kadın dengesini kaybederek yere düştü.
Doktorların yaptığı inceleme sonucunda kolunda kemik kayması ile birlikte kırık olduğu tespit edildi. Bu nedenle yerel hastanede kırılan kemiğin yerine oturtulması gerekti.
Olay seyahatin son günlerinde gerçekleştiği için Yana, gezisini planlanan sürede tamamlayıp evine dönmeyi başardı. Ancak Çin'den yanında alışılmadık bir "hatıra" ile döndü: Kadın aralık ayı ortasına kadar alçıyla gezmek zorunda kalacak.
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