Çin'e seyahat eden Rus bir kadın, bir geyiği beslemek isterken beklenmedik bir olayla karşılaştı. Havucu gören hayvan üzerine atlayarak düşmesine neden oldu. Sonuç olarak turist kolunu kırdı.

SHOT yayın organının haberine göre, Vladikavkaz şehrinden gelen 38 yaşındaki Yana, yaklaşık bir aydır Çin'i geziyordu. Seyahatinin son haftasını ise geyiklerin serbestçe dolaştığı bir alana sahip Yangshuo şehrindeki bir otelde geçirmeye karar verdi.