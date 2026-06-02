Lionel Messi için Arjantin Milli Takımı'nda özel ayrıcalık tanındı

Arjantin milli takım efsanesi Lionel Messi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde özel bir ayrıcalığa sahip oldu. Kariyerindeki altıncı dünya kupasına hazırlanan Inter Miami yıldızı, takımın diğer üyelerinden farklı olarak özel koşullarda konaklıyor. Bu durum, Katar'da kazandığı şampiyonluk unvanını korumaya tamamen odaklanmasını sağlıyor. Bu haberi Goal.com duyurdu bildiriyor .

Belirtildiğine göre Lionel Messi, turnuva boyunca kendine ait özel bir odası olan tek futbolcu. Takımın geri kalanı odaları paylaşırken, 38 yaşındaki forvet Kansas City'deki kampta 202 numaralı odada tek başına kalıyor. İlginç olan ise odasının, yakın arkadaşları Rodrigo De Paul ve Nicolas Otamendi'nin kaldığı odanın hemen yanında olması.

Sekiz kez "Altın Top" sahibi, daha önce Manchester City efsanesi Sergio Aguero ile aynı odayı paylaşıyordu ancak Aguero emekli olduktan sonra Lionel Messi yalnız kalmayı tercih ediyor. 2022'deki başarılı sezonda da kaptan bu geleneği sürdürmüştü. Arjantin şimdi ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada da bu düzeni devam ettirme kararı aldı.

Şu anda Lionel Scaloni yönetimindeki teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumuna özel bir önem veriyor. Inter Miami formasıyla yaşadığı kas yorgunluğu nedeniyle bazı sorunlar yaşayan golcü, pazartesi günü ana gruptan ayrı çalıştı. Ayrıca Emiliano Martinez ve Leandro Paredes gibi oyuncular da bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası'nın "J" grubunda Cezayir, Avusturya ve Ürdün ile mücadele edecek. Lionel Scaloni tarafından açıklanan 26 kişilik kadroda Paulo Dybala ve Alejandro Garnacho gibi isimler yer almasa da, Julian Alvarez ve Cristian Romero gibi liderler kadroya geri döndü. Takım, turnuva öncesinde Honduras ve İzlanda ile hazırlık maçları yapacak.