Ibrahima Konate, Real Madrid ile uzun vadeli sözleşme imzalıyor

·70·Spor
Ibrahima Konate, Real Madrid ile uzun vadeli sözleşme imzalıyor

Avrupa futbolunda yılın en sansasyonel transferlerinden biri gerçekleşmek üzere! Madrid devi Real Madrid, kısa süre önce Liverpool ile yollarını ayıran Fransız yıldız stoper Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmaya çok yakın. Bu gelişmeyi, transfer dünyasının güvenilir ismi gazeteci Nicolo Schira, resmi 'X' (eski adıyla Twitter) hesabından duyurdu.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 'Los Blancos' yönetimi 27 yaşındaki Fransız savunmacı ile tüm şartlarda el sıkıştı. Sitemize ulaşan bilgilere göre Konate, Real Madrid ile 2031 yazına kadar sürecek 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşmeye imza atacak. Dev stoperin yıllık maaşının 10 milyon Euro olması bekleniyor.

Liverpool ile beklenmedik veda

Hatırlatmak gerekirse, 31 Mayıs tarihinde Liverpool kulübü, Konate ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıklamıştı. Yetenekli oyuncu, 2021 yazından bu yana Merseyside ekibinin savunma hattındaki en önemli isimlerden biriydi.

Saygın ve dünyaca ünlü Transfermarkt portalının güncel verilerine göre, Fransız savunmacının güncel piyasa değeri tam olarak 50 milyon Euro seviyesinde.

Real Madrid gibi bir devin, bu kalitede bir oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden, yani bedelsiz olarak kadrosuna katması taraftarlar için büyük bir hediye oldu. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Konate'ye yeni döneminde başarılar dileriz!

Real MadridIbrahima KonateLiverpoolTransferLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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