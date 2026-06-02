Lamine Yamal neden İspanya milli takımında 10 numarayı almadı?

·62·Spor
Lamine Yamal neden İspanya milli takımında 10 numarayı almadı?

Barcelona yıldızı Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası kadro numaralarının açıklanmasının ardından İspanya milli takımındaki sözde anlaşmazlık söylentilerine son noktayı koydu. Küresel bir yıldıza dönüşmesine rağmen, genç yetenek Lamine Yamal Kuzey Amerika'daki turnuvada ikonik 10 numaralı formayı giymeyecek. Bu konuda haber veriyor.

La Roja bir sonraki dünya şampiyonluğunu kazanmaya hazırlanırken, numaraların dağılımı taraftarlar ve medya arasında hararetli tartışmalara yol açtı. Birçoğu prestijli 10 numarayı Lamine Yamal'ın almasını bekliyordu ancak bu numara Dani Olmo'da kaldı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu ise kulüp seviyesinde de kullandığı 19 numarayı seçmeye karar verdi.

Dani Olmo basın toplantısı sırasında bu kararın herhangi bir iç çatışma olmadan alındığını ve soyunma odasındaki atmosferin hala mükemmel olduğunu vurguladı. Barcelona orta sahası, "Perde arkasında hiçbir sorun yok, 10 numara konusunda herhangi bir kavga yaşanmadı. Bunların hepsi dışarıdaki asılsız söylentilerden ibaret" dedi.

Olmo için 10 numarayı korumak tamamen kişisel tercih ve alışkanlıkla ilgili. İspanya'nın Euro 2024 zaferinde kilit figürlerden biriydi ve Luis de la Fuente'nin ekibi Dünya Kupası'na giderken hiçbir şeyi değiştirme gereği duymadı. "Bu daha önce giydiğim, Avrupa şampiyonu olduğumuz numara. Bu numarayı seviyorum, her şey yolunda giderken neden değiştireyim ki?" diye ekledi.

Lamine Yamal'ın 19 numarada kalması ana konu olsa da, kadrodaki diğer numaralar da sosyal medyada şaşkınlık yarattı. Özellikle orta saha oyuncusu Gavi'ye sembolik 9 numara verildi. Genellikle Fernando Torres gibi saf forvetlere ait olan bu numara, artık Barcelona'nın mücadeleci orta saha temsilcisi tarafından giyilecek.

İspanyaLamine YamalDani OlmoBarcelonaDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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