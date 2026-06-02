Marcel Desailly, Kylian Mbappe hakkındaki eleştirilere yanıt verdi

Fransız futbol efsanesi Marcel Desailly, vatandaşı Kylian Mbappe'ye yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Forvetin Real Madrid formasıyla sergilediği performans ve özel hayatı hakkındaki tartışmaların ortasında, 1998 Dünya Kupası şampiyonu yıldız futbolcuyu savundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Gelen haberlere göre, önümüzdeki yaz Jose Mourinho'nun "Kraliyet Kulübü"nün başına geçmesi bekleniyor. Desailly'ye göre yeni teknik direktör, taktiksel sistemi Mbappe üzerine kurmalı ve ondan savunmaya aktif katılım beklememeli. Eski savunmacı, "Mbappe hiçbir zaman bir teknik direktör için sorun olmamıştır. Mourinho da bunu onaylayacaktır: 'Mbappe'nin sezon başına attığı 40-42 golden memnunum, sadece takımı ona göre uyarlamam gerekiyor'" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in son iki sezonda büyük kupa kazanamaması ve bu dönemin Mbappe'nin 2024'teki transferine denk gelmesi eleştirileri körüklemişti. Ayrıca futbolcunun İtalya seyahati ve sakatlık sonrası iyileşme süreci de medyada geniş yer buldu. Ancak Desailly, futbolcuların özel hayatının sürekli denetim altında olması gerektiği fikrine katılmıyor.

"Taraftarlar futbolcunun sadece kulübe ait olduğunu düşünüyor ama bu abartı. Boş zamanımda ne yaptığım benim işim. Mbappe'yi Mourinho için bir sorun olarak görmüyorum, bu sadece taktiksel bir uyum meselesi" diye ekledi Desailly. Ona göre Real Madrid gibi dev bir takım, sezonda 40 gol atan bir oyuncunun savunmaya dönmemesini telafi edebilmeli.

Şimdi tüm gözler Jose Mourinho'nun Vinicius Junior, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldızları nasıl tek bir sistemde birleştireceğine çevrildi. Madrid taraftarları, bu atamanın takımın iki yıllık kupa hasretine son vermesini umuyor.