Lionel Scaloni, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki katılımı hakkında konuştu

Amerika kıtasının ev sahipliği yaptığı futbol dünya şampiyonası, milyonlarca taraftarın yanı sıra prestijli spor yayınlarının da odak noktasında. Turnuvanın en büyük heyecanlarından biri şüphesiz yaşayan efsane Lionel Messi'nin saha içindeki performansıyla ilgili. Son dünya şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, «Inter Miami» yıldızının gelecek maçlarda ne sıklıkla sahaya çıkacağına dair sorulara açık ve samimi yanıtlar verdi.

Teknik direktör, Messi'nin takım için ne kadar önemli bir figür olduğunu bir kez daha vurgulayarak, sahadaki süresinin tamamen oyuncunun isteğine bağlı olduğunu belirtti.

«Leo istediği kadar ve dilediği sürece oynayacak»

Deneyimli uzman Lionel Scaloni, futbol kralının yeteneklerinden şüphe duymadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

«Leo sahada ne kadar isterse o kadar oynar. Çünkü hepimiz onun yeşil sahalarda neler yapabileceğini ve ne tür mucizeler yaratabileceğini çok iyi biliyoruz. Kariyerindeki rekor niteliğindeki altıncı Dünya Kupası'na katılması bizim için hiç şaşırtıcı değil. Bu nasıl insanı şaşırtabilir ki?

Aslında şaşırtıcı olan başka bir şey: Messi gibi büyük bir dehanın milli takım formasıyla sadece dört büyük kupa kazanmış olması şaşırtıcı. Oysa kariyeri boyunca iki kez daha «Copa América» ve bir kez daha Dünya Kupası'nda podyuma çıkmaya çok yaklaşmıştı», — diyerek Scaloni'nin sözlerini sayfalarına taşıdı prestijli Globo yayını.

Altıncı dünya kupasında yeni zaferlere doğru

Hatırlatalım, 38 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin milli takımı ile kariyeri boyunca beklenen tüm zirveleri fethetti. 2022 Katar Dünya Kupası'nın kralı olmasının yanı sıra, kıta çapında da büyük zaferler kutladı.

Teknik direktörün bu güven verici açıklamasından sonra Arjantinli taraftarlar, 2026 Dünya Kupası maçlarında sevdikleri kaptanlarını uzun süre daha yeşil sahalarda görme şansına sahip olacaklar. Messi liderliğindeki «albiceleste»ye gelecek maçlarda güzel galibiyetler diliyoruz. Futbol kralının yeni rekorlarını Zamin ile birlikte takip edin!