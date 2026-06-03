Abduqodir Husanov'un Manchester City'deki değeri 50 milyon euroya yükseldi

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Abduqodir Husanov'un Manchester City'deki değeri 50 milyon euroya yükseldi

Manchester City kulübünün savunma oyuncusu ve Özbekistan milli takımının üyesi Abduqodir Husanov'un Transfermarkt portalındaki transfer değeri önemli ölçüde arttı. Güncellenen verilere göre, Özbekistanlı stoperin değeri 15 milyon euro artarak şu anda 50 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Bu sonuç, Abduqodir Husanov'un sadece Özbekistan'ın değil, tüm Asya'nın en değerli futbolcularından biri olarak konumunu daha da pekiştirdi. Portal verilerine göre, Husanov Asya'nın en değerli futbolcusu unvanını korudu. En yakın takipçisi ise Japon futbolcu Kayshu Sano'dur. Sano'nun transfer değeri 40 milyon eurodur.

Hatırlatmak gerekir ki, Abduqodir Husanov Ocak 2025'te Manchester City kadrosuna katılmıştı. İngiliz devi transferi için 40 milyon euro ödemiş, anlaşmada ayrıca 10 milyon euroluk bonuslar da yer almıştı. Stoper, "Şehirliler" formasıyla bu sezon İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası olmak üzere iki kupa kazandı.

Abdukodir KhusanovManchester CityÖzbekistanTransfermarktKeishu Sano
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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