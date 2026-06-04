Abduqodir Husanov, 'Manchester City' rekoruna katkı sağlıyor

'Manchester City', 2026 Dünya Kupası'na katılacak futbolcu sayısı bakımından kulüpler arasında lider durumda.

İngiliz kulübünden çeşitli milli takımlara toplam 19 futbolcu çağrıldı. Bu rakam, turnuvaya katılan kulüpler arasında en yüksek sayıdır.

Listede İngiltere, Norveç, Gana, Mısır, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Portekiz, Hollanda, İspanya, Cezayir ve Özbekistan milli takımlarının temsilcileri yer alıyor.

Aralarında Özbekistan milli takımının defans oyuncusu Abduqodir Husanov da var. Böylece o da 'Manchester City'nin bu başarısına katkı sağlıyor.

Kulüpten Dünya Kupası'na çağrılan futbolcular:

— Nico O'Reilly (İngiltere)

— John Stones (İngiltere)

— Marc Guéhi (İngiltere)

— James Trafford (İngiltere)

— Erling Haaland (Norveç)

— Antoine Semenyo (Gana)

— Omar Marmoush (Mısır)

— Jeremy Doku (Belçika)

— Rayan Cherki (Fransa)

— Mateo Kovačić (Hırvatistan)

— Matheus Nunes (Portekiz)

— Tijjani Reijnders (Hollanda)

— Rodri (İspanya)

— Bernardo Silva (Portekiz)

— Nathan Aké (Hollanda)

— Rayan Ait-Nouri (Cezayir)

— Abduqodir Husanov (Özbekistan)

— Rúben Dias (Portekiz)

— Joško Gvardiol (Hırvatistan).