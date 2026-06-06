FIFA Başkanı Gianni Infantino Özbekistan milli takımına başarı diledi

Özbekistan milli takımı ve milyonlarca yerel futbol hayranının uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediği tarihi olay nihayet gerçekleşiyor. Ülkemizin ana takımı tarihinde ilk kez futbolun en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanarak herkesi sevindirdi. Bu büyük başarı ve beklenen tarihi çıkış sadece ülkemizde değil, uluslararası futbol kamuoyunda da büyük takdir topluyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino de Özbekistan milli takımının bu tarihi başarısına özel ilgi gösterdi ve temsilcilerimizi destekledi.

«Yeteneklerinizi tüm dünyaya gösterin!»

FIFA Başkanı, sosyal medyadaki resmi sayfası üzerinden Özbek futbol ailesine samimi ve motive edici dileklerini iletti. Infantino, Özbekistan'ın dünya futbol sahnesine çıkışının Dünya Kupası'nın en parlak olaylarından biri olacağını vurguladı:

«Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımına içtenlikle başarılar dilerim. Dünyanın en büyük futbol şölenindeki tarihi çıkış öncesinde milli takıma en iyi dileklerimi sunarım. Ülkelerindeki milyonlarca taraftarı gururlandırmalarını, Özbek futbolu tarihinde yepyeni bir sayfa açmalarını ve tüm dünyaya büyük potansiyellerini göstermelerini temenni ediyorum».

Dünya Kupası 2026: Temsilcilerimizi bekleyen rakipler

Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve Meksika) ev sahipliğinde yapılacak bu küresel turnuvada hemşehrilerimizi oldukça ciddi ve ilginç mücadelelerin beklediğini belirtmek gerekir. Aşağıdaki entegre tablo aracılığıyla temsilcilerimizin yer aldığı grup yapısını ve gelecek rakipleri tanıyabilirsiniz:

Grup aşaması Rakip takımlar Rakiplerin özellikleri 1 numaralı rakip Kolombiya Güney Amerika'nın teknik ve hızlı futboluna sahip takımı. 2 numaralı rakip Portekiz Avrupa'nın en güçlü, dev ve deneyimli milli takımlarından biri. 3 numaralı rakip Kongo DC Fiziksel olarak güçlü ve sürprizler sunabilen bir takım.

Zamin yorumu: FIFA'nın birinci şahsı tarafından Özbekistan milli takımına gösterilen bu yüksek saygı, ülkemizde futbolun geliştirilmesi yolunda yürütülen reformların uluslararası alanda gerçek tanınırlığıdır. Okyanus ötesinde gerçekleşecek bu görkemli turnuvada gençlerimiz sadece güzel oyun değil, aynı zamanda Özbek halkının iradesini ve azmini de sergileyebilecekler. Kolombiya, Portekiz ve Kongo DC gibi ciddi rakiplere karşı oynanacak maçlarda futbolcularımıza şevk ve tarihi zaferler diliyoruz. İleri, Özbekistan!

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