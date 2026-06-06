FIFA Başkanı Gianni Infantino Özbekistan milli takımına başarı diledi

·71·Spor
FIFA Başkanı Gianni Infantino Özbekistan milli takımına başarı diledi

Özbekistan milli takımı ve milyonlarca yerel futbol hayranının uzun yıllardır sabırsızlıkla beklediği tarihi olay nihayet gerçekleşiyor. Ülkemizin ana takımı tarihinde ilk kez futbolun en prestijli turnuvası olan Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanarak herkesi sevindirdi. Bu büyük başarı ve beklenen tarihi çıkış sadece ülkemizde değil, uluslararası futbol kamuoyunda da büyük takdir topluyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino de Özbekistan milli takımının bu tarihi başarısına özel ilgi gösterdi ve temsilcilerimizi destekledi.

«Yeteneklerinizi tüm dünyaya gösterin!»

FIFA Başkanı, sosyal medyadaki resmi sayfası üzerinden Özbek futbol ailesine samimi ve motive edici dileklerini iletti. Infantino, Özbekistan'ın dünya futbol sahnesine çıkışının Dünya Kupası'nın en parlak olaylarından biri olacağını vurguladı:

«Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan milli takımına içtenlikle başarılar dilerim. Dünyanın en büyük futbol şölenindeki tarihi çıkış öncesinde milli takıma en iyi dileklerimi sunarım. Ülkelerindeki milyonlarca taraftarı gururlandırmalarını, Özbek futbolu tarihinde yepyeni bir sayfa açmalarını ve tüm dünyaya büyük potansiyellerini göstermelerini temenni ediyorum».

Dünya Kupası 2026: Temsilcilerimizi bekleyen rakipler

Kuzey Amerika (ABD, Kanada ve Meksika) ev sahipliğinde yapılacak bu küresel turnuvada hemşehrilerimizi oldukça ciddi ve ilginç mücadelelerin beklediğini belirtmek gerekir. Aşağıdaki entegre tablo aracılığıyla temsilcilerimizin yer aldığı grup yapısını ve gelecek rakipleri tanıyabilirsiniz:

Grup aşaması

Rakip takımlar

Rakiplerin özellikleri

1 numaralı rakip

Kolombiya

Güney Amerika'nın teknik ve hızlı futboluna sahip takımı.

2 numaralı rakip

Portekiz

Avrupa'nın en güçlü, dev ve deneyimli milli takımlarından biri.

3 numaralı rakip

Kongo DC

Fiziksel olarak güçlü ve sürprizler sunabilen bir takım.

Zamin yorumu: FIFA'nın birinci şahsı tarafından Özbekistan milli takımına gösterilen bu yüksek saygı, ülkemizde futbolun geliştirilmesi yolunda yürütülen reformların uluslararası alanda gerçek tanınırlığıdır. Okyanus ötesinde gerçekleşecek bu görkemli turnuvada gençlerimiz sadece güzel oyun değil, aynı zamanda Özbek halkının iradesini ve azmini de sergileyebilecekler. Kolombiya, Portekiz ve Kongo DC gibi ciddi rakiplere karşı oynanacak maçlarda futbolcularımıza şevk ve tarihi zaferler diliyoruz. İleri, Özbekistan!

Dünya Kupası'nın en son detaylarını, Özbekistan milli takımının hazırlık sürecini ve turnuva günlüklerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

FIFAGianni InfantinoÖzbekistanABDKanada
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Capello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladıCapello, İtalya milli takımının yeni teknik direktörünün kim olacağını açıkladıDün, 18:53Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!Mirra Andreyeva "Roland Garros 2026" şampiyonu oldu!Dün, 16:52Serie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladıSerie A, yeni sezon için resmi maç takvimini açıkladıDün, 16:44Belçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendiBelçika milli takımı Tunus'u 5-0 yendiDün, 16:27UFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıUFC dövüşçüsü Şevkat Rahmonov eşiyle barıştıDün, 15:31Patrice Evra, Lamine Yamal hakkında: "Onu diri diri yerdim!"Patrice Evra, Lamine Yamal hakkında: "Onu diri diri yerdim!"Dün, 14:45
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Avrupa'nın dev kulüpleri Abdukodir Khusanov ile ilgileniyor
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu