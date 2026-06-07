Bernardo Silva kariyerine Real Madrid'de devam edebilir

Avrupa transfer piyasasında yaz sezonunun başlamasının arifesinde gerçek bir "patlama" yaşanması bekleniyor. Şu anda Manchester City forması giyen, futbol dünyasının en yetenekli ve zeki orta sahalarından biri olan Bernardo Silva, kariyerinde keskin bir dönüm noktasında. AS gazetesinin haberine göre, Portekizli yıldız Madrid'in Real kulübünden ciddi bir teklif alabilir.

Bu transferin gerçekleşmesi, Madrid devi teknik direktör koltuğunda beklenen büyük değişikliğe doğrudan bağlı.

Mourinho faktörü ve transfer savaşı

Eğer 'Kraliyet Kulübü' yönetimi deneyimli ve ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalarsa, Portekizli hoca öncelikle 31 yaşındaki hemşehrisi Bernardo Silva'yı kadroya katmayı talep edecektir.

Ancak Silva için mücadele eden tek kulüp Real değil. Futbolcu etrafındaki ilgi çemberi oldukça geniş:

Barcelona yakındı: Daha önce futbolcunun Katalan kulübüne transferinin çok yakın olduğu ve takımın baş antrenörü Hansi Flick'in de bu transfere yeşil ışık yaktığı bildirilmişti.

Madrid'in diğer kulübü: Atletico Madrid de Portekizli oyun kurucuyu kadrosunda görmek istiyor.

Eski kulüp: Futbolcunun yetiştiği Lizbon'un Benfica kulübü de onu geri getirmeye çalışıyor.

Küresel ilgi: Bunların yanı sıra, Türkiye, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'ın zengin kulüpleri de Silva'ya yüksek maaşlı sözleşmeler teklif etmeye hazır.

Silva'nın geçen sezonki istatistikleri

Bernardo Silva'nın 'şehirli'ler formasıyla geçen sezonki performansı, hala üst düzeyde olduğunu kanıtlıyor. İstatistikleri aşağıdaki özet tabloda yer almaktadır:

Gösterge Türü Sezon Sonucu Genel Analiz Toplam Maç 53 maç Tüm turnuvalarda takımın kilit ve vazgeçilmez figürü oldu. Atılan Goller 3 gol Hücum organizasyonunda aktif rol aldı. Asistler 5 asist Takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlamada liderlik etti.

Arka Plan: Bernardo Silva, modern futbolda herhangi bir üst düzey kulübün oyununu güçlendirebilecek nadir bir yeteneğe sahip. Manchester City ile birçok kupa kazanmış olması ve yeni meydan okumalara hazır olması transfer dedikodularını daha da körüklüyor. Jose Mourinho'nun Real'e dönüşü ve Silva'nın Madrid'e transferi yazın en ses getiren olayı olabilir. Nitekim Hansi Flick'in Barcelona'sı da böyle hazır bir yıldızı Madrid'e kolayca kaptırmamak için çaba sarf edecektir. Gelişmeleri izleyeceğiz, olayların gidişatı gerçekten heyecan verici olacak!

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