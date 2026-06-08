Kolombiya, Üzbekistan maçı öncesi Ürdün'ü mağlup etti

·112·Spor
Kolombiya, Üzbekistan maçı öncesi Ürdün'ü mağlup etti

Yoğunluğu ve cazibesiyle tüm dünyayı büyülemeye hazırlanan 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcı arifesinde, grubumuzdaki başlıca rakiplerimizden biri gücünü test etti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı bu tarihi mundial öncesi Kolombiya ve Ürdün milli takımları karşı karşıya geldi. Okyanus ötesinin güzel San Diego şehrindeki samimi "Snapdragon" stadyumunda oynanan maçta Güney Amerika temsilcileri, Asya kıtası takımına karşı tam bir üstünlük kurarak güvenilir bir galibiyet resmileştirdi. Bu maç özellikle Özbek futbol severler için çok önemlidir.

2026 Dünya Kupası öncesi gerçekleşen bu ilginç mücadelenin sayılar ve önemli detaylarla mühürlenmiş ayrıntılarıyla aşağıdaki özel entegre tablo aracılığıyla tanışabilirsiniz:

HAZIRLIK MAÇI İSTATİSTİKLERİ VE GRUP DURUMU

Takımlar ve maç yeri

Maç sonucu ve gol kronolojisi

Maçın dikkat çeken yönleri

Gelecek mundialdaki grupların yapısı

Kolombiya



Ürdün



ABD, San Diego, "Snapdragon" Stadyumu

2 : 0



41. dakika: Jhon Arias (1:0)


55. dakika: Jhon Arias (2:0)

Asistler: James Rodríguez ve Santiago Arias.



Kırmızı kart: Yazan (90. dakika, Ürdün).

"K" Grubu: Kolombiya, Portekiz, Kongo DC, Özbekistan



"J" Grubu: Ürdün, Avusturya, Cezayir, Arjantin

Kolombiyalılar, bu hazırlık maçıyla 18 Haziran'da tam da Özbekistan milli takımına karşı oynanacak Dünya Kupası'ndaki ilk resmi maç öncesi taktik şemalarını mükemmel hale getirmeyi amaçladı.

Jhon Arias'ın dublesi ve James'in sihirli asisti

Maç beklendiği gibi Güney Amerika temsilcilerinin etkinliğiyle başladı. İlk yarı sona ermek üzereyken, yani 41. dakikada, takımın deneyimli yıldızı ve kaptanı James Rodríguez'in zarif pasından etkili şekilde yararlanan forvet Jhon Arias skoru açmayı başardı. İkinci yarıda da inisiyatifi elden bırakmayan Kolombiyalılar, 55. dakikada farkı büyüttü. Yedekten oyuna giren defans oyuncusu Santiago Arias'ın güzel asistini yine aynı Jhon Arias gole çevirerek dublesini kutladı. Maçın son dakikasında Ürdünlü Yazan kabalığı nedeniyle oyundan atıldı.

Zamin yorumu: Kolombiya milli takımının Ürdün'e karşı maçı, rakibimizin bugünkü durumu hakkında bize çok önemli sinyaller verdi. James Rodríguez'in hala saha ortasında tehlikeli pozisyonlar yaratmada bir dahi olduğunu, Jhon Arias'ın ise hücum hattında soğukkanlılıkla fırsatları değerlendirebildiğini gösterdi. Kolombiyalılar, tıpkı bizim gibi Asya kıtası temsilcisi olan Ürdün üzerinde kolayca galip gelerek, temsilcilerimizle 18 Haziran'daki maça ciddi şekilde hazır olduklarını kanıtladılar. Ancak Fabio Cannavaro'nun öğrencileri bu tür taktik hamleleri mutlaka derinlemesine analiz edecektir. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda milli takımımıza büyük zaferler diliyor ve onlardan tarihi galibiyetler bekliyoruz!

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KolombiyaÜrdünÖzbekistanJames RodríguezJhon Arias
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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