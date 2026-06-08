Jose Mourinho, Real Madrid'in savunmasını kökten değiştirmek istiyor

·113·Spor
Jose Mourinho, Real Madrid'in savunmasını kökten değiştirmek istiyor

Madrid'in Real Madrid kulübü, dünya futbolunda bomba etkisi yaratacak resmi bir açıklamayı yayınlamanın eşiğinde. Kulüp yönetimi, efsanevi Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun dönüşüne ilişkin tüm belgeleri ve resmi prosedürleri tamamlıyor. İspanya'nın prestijli 'Marca' gazetesinin son özel haberlerine göre, 'Özel Bir Adam' lakaplı teknik direktör, 'kraliyet kulübü' yöneticileriyle gizli görüşmeler ve ilk taktiksel sohbetler gerçekleştirdi bile.

Deneyimli uzman, takımın mevcut durumunu dikkatle analiz ederken Madrid devinin en zayıf ve aksayan noktasını açıkça ortaya koydu. Mourinho'ya göre Real, hücum ve orta saha hattında dünyanın en güçlü potansiyeline sahip, ancak tüm büyük kupalar ve şampiyonluk unvanları için mücadele ederken savunma hattını ciddi şekilde güçlendirmek gerekiyor. Portekizli dahi, kulüp yönetimine transferler konusunda net ve kesin talepler sundu.

Kaynağın belirttiğine göre, Mourinho'nun Madrid'deki yeni devrimi savunmayı yeniden yapılandırmakla başlayacak. Bu hatta Liverpool'un yıldızı Ibrahima Konate'nin getirilmesiyle yetinmek istemiyor. Teknik direktörün planına göre, Konate ile sözleşme imzalandıktan sonra stoper hattına bir başka yüksek seviyeli ve iri yarı futbolcu alınması şart. Böylece Madrid'de aşılmaz bir 'kale' ve her rakibe korku salacak rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Hatırlatmakta fayda var, daha önce basında Ibrahima Konate'nin Real Madrid ile tam anlaşmaya vardığına dair sansasyonel haberler yayılmıştı. Buna göre Fransız savunmacı, yaklaşan Dünya Kupası maçlarının ardından doğrudan Madrid kulübüne katılacak. En güzel yanı ise Konate'nin İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erdiği için Madrid'e tamamen bedelsiz — serbest ajan statüsünde geçmesi. Bunun, Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni dönemindeki ilk büyük ve ustaca transfer hamlesi olması bekleniyor.

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e resmi dönüşünü, Portekizli uzmanın yeni transfer hedeflerini ve İspanya La Liga'sının en sıcak gündemlerini her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

José MourinhoReal MadridIbrahima KonatéMarcaLiverpool
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Perez, Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'in transferini gerçekleştirmek istiyorPerez, Chelsea yıldızı Enzo Fernandez'in transferini gerçekleştirmek istiyorDün, 18:41Hollanda, Özbekistan'a karşı ilk 11'ini resmen açıkladıHollanda, Özbekistan'a karşı ilk 11'ini resmen açıkladıDün, 17:58Hollanda maçında Özbekistan'ın ilk 11'i açıklandıHollanda maçında Özbekistan'ın ilk 11'i açıklandıDün, 17:49Antonio Rüdiger Real Madrid ile sözleşmesini uzatıyorAntonio Rüdiger Real Madrid ile sözleşmesini uzatıyorDün, 16:36Alyssa Thompson Chelsea'deki ilk sezonu hakkında konuştuAlyssa Thompson Chelsea'deki ilk sezonu hakkında konuştuDün, 15:52Roberto Mancini yeniden İtalya milli takımının başına dönüyorRoberto Mancini yeniden İtalya milli takımının başına dönüyorDün, 15:37
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)