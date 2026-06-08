Jose Mourinho, Real Madrid'in savunmasını kökten değiştirmek istiyor

Madrid'in Real Madrid kulübü, dünya futbolunda bomba etkisi yaratacak resmi bir açıklamayı yayınlamanın eşiğinde. Kulüp yönetimi, efsanevi Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun dönüşüne ilişkin tüm belgeleri ve resmi prosedürleri tamamlıyor. İspanya'nın prestijli 'Marca' gazetesinin son özel haberlerine göre, 'Özel Bir Adam' lakaplı teknik direktör, 'kraliyet kulübü' yöneticileriyle gizli görüşmeler ve ilk taktiksel sohbetler gerçekleştirdi bile.

Deneyimli uzman, takımın mevcut durumunu dikkatle analiz ederken Madrid devinin en zayıf ve aksayan noktasını açıkça ortaya koydu. Mourinho'ya göre Real, hücum ve orta saha hattında dünyanın en güçlü potansiyeline sahip, ancak tüm büyük kupalar ve şampiyonluk unvanları için mücadele ederken savunma hattını ciddi şekilde güçlendirmek gerekiyor. Portekizli dahi, kulüp yönetimine transferler konusunda net ve kesin talepler sundu.

Kaynağın belirttiğine göre, Mourinho'nun Madrid'deki yeni devrimi savunmayı yeniden yapılandırmakla başlayacak. Bu hatta Liverpool'un yıldızı Ibrahima Konate'nin getirilmesiyle yetinmek istemiyor. Teknik direktörün planına göre, Konate ile sözleşme imzalandıktan sonra stoper hattına bir başka yüksek seviyeli ve iri yarı futbolcu alınması şart. Böylece Madrid'de aşılmaz bir 'kale' ve her rakibe korku salacak rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Hatırlatmakta fayda var, daha önce basında Ibrahima Konate'nin Real Madrid ile tam anlaşmaya vardığına dair sansasyonel haberler yayılmıştı. Buna göre Fransız savunmacı, yaklaşan Dünya Kupası maçlarının ardından doğrudan Madrid kulübüne katılacak. En güzel yanı ise Konate'nin İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erdiği için Madrid'e tamamen bedelsiz — serbest ajan statüsünde geçmesi. Bunun, Mourinho'nun Real Madrid'deki yeni dönemindeki ilk büyük ve ustaca transfer hamlesi olması bekleniyor.

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