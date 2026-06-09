Neymar, 2026 Dünya Kupası öncesi yeni görünümüyle sahne aldı

Brezilya milli takımının yıldızı Neymar, 2026 Dünya Kupası'na tam olarak hazırlanmak için tüm önlemleri alıyor. Şu anda New Jersey'de baldır kasındaki kronik sakatlıktan kurtulma sürecini geçiren futbolcu, sadece sağlığıyla değil, dış görünüşüyle de taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada yeni saç modeliyle çekilmiş fotoğrafları yayıldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Neymar, sakatlığından daha hızlı kurtulmak için NASA tarafından geliştirilen yüksek teknolojili bir ekipman kullanıyor. Özellikle, forvet oyuncusu anti-gravitasyonlu koşu bandında antrenman yapıyor. Bu cihaz, alt ekstremitelere binen yükü azaltarak, sakat bölgeye zarar vermeden kardiyo egzersizleri yapmayı ve kas aktivitesini korumayı mümkün kılıyor.

Söz konusu teknoloji, futbolcunun bel kısmının özel bir hava yastığı ile sarılmasını öngörüyor. Bu durum, doktorlara ve antrenörlere, iyileşme aşamasına göre vücut ağırlığının bacaklara binen oranını hassas bir şekilde kontrol etme ve kademeli olarak artırma imkanı tanıyor. Bu yöntem oldukça fütüristik görünse de, Brezilya'nın Flamengo ve Cruzeiro gibi kulüpleri bunu on yıldan fazla bir süredir kullanıyor.

Sağlığının yanı sıra Neymar, imajını da yeniledi. Uzun yıllardır stilisti olan Wagner Tenorio, futbolcunun 2018 Rusya Dünya Kupası'ndaki görünümünü anımsatan açık sarı renkli yeni saç modelini tanıttı. 34 yaşındaki forvet, kariyeri boyunca büyük turnuvalar öncesinde dış görünüşünü değiştirmeyi bir gelenek haline getirdi.