Michael Olise'in hat-trick'i Fransa'ya güvenli bir galibiyet getirdi

·2·Spor
Michael Olise'in hat-trick'i Fransa'ya güvenli bir galibiyet getirdi

Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala, Avrupa'nın en güçlü millî takımları kadrolarını son kez ciddi bir sınavdan geçirmeye devam ediyor. Özellikle dünya futbolunun devlerinden biri olarak kabul edilen Fransa Millî Takımı, son hazırlık maçında Kuzey İrlanda temsilcileriyle karşılaştı. Deneyimli teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki 'mavi-beyaz-kırmızılılar', taraftarlarının gözleri önünde örnek ve tempolu bir oyun sergileyerek rakipleri üzerinde 3-1'lik güvenli ve haklı bir galibiyeti resmileştirdi.

Bu maçın gerçek kahramanı ve keşfi olarak yetenekli forvet Michael Olise gösteriliyor. Rakip savunmayı paramparça eden futbolcu, maçta müthiş bir hat-trick yaparak galibiyeti garantiledi. Olise, maçın 43, 49 ve 75. dakikalarında Kuzey İrlanda kalesini isabetli bir şekilde hedef alarak yeteneğini sergiledi. Konuk ekibin bu gollere verdiği tek yanıt ise 64. dakikada Kelly tarafından atılan gol oldu, ancak bu gol maçın kaderini değiştirmeye yetmedi.

Didier Deschamps, bu maçta yaklaşan Dünya Kupası'nda yüksek hedefler koyan güçlü bir kadroyu sahaya sürdü. Maçın ilk dakikalarından itibaren yeşil sahada şu futbolcular görev aldı: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué ve takım kaptanı Kylian Mbappé. Her hattta sergilenen yüksek baskı ve güzel kombinasyonlar, Fransızların turnuvaya mükemmel bir fiziksel formda geldiklerinin kanıtı niteliğinde.

Hazırlık maçı
Fransa – Kuzey İrlanda 3-1
Goller:Olise 43, 49, 75 – Kelly 64
Fransa:Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué, Mbappé.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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