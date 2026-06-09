Neymar Dünya Kupası'na hazır mı? Brezilya millî takımı yeni bilgi verdi

Brezilya millî takımının forveti Neymar planlanan MR taramasından geçti ve sonuçlar olumlu çıktı. Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), yıldız futbolcunun sağ uyluk kası sakatlığından kurtulma sürecinin beklendiği gibi ilerlediğini doğruladı. Buna rağmen, "Seleção" liderlerinin sahaya dönüşü konusunda temkinli adımlar atmaya devam ediyor. Goal.com haberi veriyor.

Neymar bu sakatlığı 17 Mayıs'ta Santos formasıyla oynarken almıştı. Tıbbi heyetin değerlendirmesine göre, iyileşme süreci belirlenen zaman çerçevesinde ilerliyor. Doktorlar, futbolcunun fiziksel durumunu tamamen iyileştirmeden onu rekabetçi futbola döndürmeyi planlamıyor. Bu, turnuvanın ilerleyen aşamalarında sakatlığın nüksetmesini önlemek için alınan stratejik bir önlemdir.

CBF, Pazartesi günkü muayenenin ardından resmi bir açıklama yaptı: "Futbolcu Neymar MR taramasından geçti. Muayene, tedavilerin beklenen parametreler dahilinde iyi ilerlediğini gösterdi. Millî takımın tıbbi personeli tarafından planlanan iyileşme ve fiziksel hazırlık sürecine devam edecek".

Neymar'ın iyileşmesi olumlu seyretse de, Fas'a karşı oynanacak grup aşaması açılış maçı oyun kurucu için biraz erken kabul ediliyor. Şu ana kadar genel grup antrenmanlarına katılmadı ve sadece spor salonu çalışmaları ile fizyoterapi ile sınırlı kaldı. Plana göre, önümüzdeki günlerde bireysel saha antrenmanlarına başlayacak ve grup aşamasının son maçları veya play-off turuna hazır hale gelecektir.