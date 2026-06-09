Didier Deschamps, Kylian Mbappé'nin golsuz serisi hakkında görüş bildirdi

Dünya futbolunun en parlak yıldızlarından biri olan Kylian Mbappé'nin Fransa milli takımı formasıyla son performansları, taraftarlar ve uzmanlar arasında yoğun tartışmalara neden oluyor. Yetenekli forvet, milli takım formasıyla üst üste üçüncü maçında da rakip fileleri havalandıramadı. Buna rağmen, 'üç renkliler' başarılı yürüyüşlerini sürdürüyorlar.

Bir sonraki çekişmeli hazırlık maçında Fransa milli takımı, Kuzey İrlanda temsilcilerini 3-1'lik skorla güvenle mağlup etti. Bu heyecanlı mücadelede takımın genç ve umut vadeden yıldızı Michael Olise, rakip kaleye üç gol atarak harika bir hat-trick yaptı ve maçın kahramanı oldu. Mbappé ise bu maçta da sahadan golsüz ayrılmak zorunda kaldı.

Buna rağmen, Fransa milli takımının baş antrenörü Didier Deschamps, takım liderinin mevcut form durumu ve gol atamamasından hiç endişe duymadığını açıkça gösterdi. Deneyimli teknik direktör, Kylian'ın oyunu hakkında konuşurken ona tam güven duyduğunu vurguladı.

«Bu durumdan hiç endişe duymuyorum. Sahada gol atması için birkaç uygun fırsatı oldu, sadece son vuruşlarda biraz isabet eksikti. Benimle konuşmasında tüm önemli gollerini ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası maçlarına sakladığını söyledi ve ben de bu fikrine tamamen katıldım», dedi Deschamps, popüler 'TF1' kanalına verdiği özel röportajda gülümseyerek.

Bilgi olarak belirtmek gerekirse, Kylian Mbappé şu ana kadar Fransa milli takımı formasıyla toplam 98 resmi maça çıkarak rakip filelere 56 gol gönderdi ve ülkenin tarihinin en iyi golcüleri arasında yer almaya devam ediyor.

Yakında başlayacak olan 2026 Dünya Kupası grup aşamasında, mevcut vice-şampiyonlar Fransızlar, 'C' grubunda Senegal, Irak ve Norveç milli takımlarına karşı play-off bileti için mücadele edecekler. Taraftarlar ise Mbappé'den tam olarak bu resmi maçlarda gerçek bir gol şöleni bekliyorlar.

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