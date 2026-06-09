FIFA, "Dünya Kupası 2026"dan ek gelir elde etmenin yeni bir yolunu buldu...

Dünya futbolunun en görkemli ve büyülü bayramı olan 2026 Dünya Kupası'nın resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), milyonlarca taraftar için beklenmedik ve son derece ilgi çekici yeni bir ücretli hizmet başlattı. ABD ve Büyük Britanya'nın spor dünyasındaki en prestijli yayınlarından biri olan The Athletic portalı, kendi kaynaklarına dayanarak bu haberi duyurdu. Bu haberin, mundial maçlarını doğrudan stadyumlardan izlemeyi planlayan tribündeki taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılanacağı şüphesizdir.

Yeni projenin cazip koşullarına göre, artık fanatik futbol taraftarları sadece 79 ABD Doları ödeyerek, maç başlamadan önce stadyumun dev ekranında (elektronik tabelasında) kendi isimlerini veya destekledikleri takımlar için kısa dilek mesajlarını gösterme fırsatına sahip olacaklar. Hizmetten yararlanan taraftarların özel metinleri, maçın hakeminin ilk düdüğünü çalmasına kadar stadyumun merkezindeki monitörlerde tüm stad halkına gösterilecek. Bu da taraftarlar için ömür boyu unutulmayacak tarihi anlar sunacak.

Hatırlatmakta fayda var ki, yılın en büyük spor etkinliği olarak kabul edilen bu Dünya Kupası, bu yılın 11 Haziran günü ilk heyecanlı mücadeleleriyle başlayacak. Bu mundial, futbol tarihinde bambaşka bir sayfa açacak çünkü ilk kez 32 değil, gezegenimizin en güçlü 48 milli takımı ana kupa için yarışacak. Bunun yanı sıra, turnuvanın coğrafyası da genişleyerek maçlar tarihinde ilk kez aynı anda üç büyük ev sahibi ülke olan ABD, Kanada ve Meksika'nın en modern yeşil sahalarında ve stadyumlarında oynanacak.

En sevindirici ve önemli nokta ise, dünya futbolunun en seçkin yıldızlarının katılacağı Dünya Kupası 2026 turnuvasının tüm gerilim dolu ve heyecan verici maçlarını bizimle birlikte uzaktan da hissedebilmenizdir. Turnuva kapsamındaki her maçın en sıcak ve hızlı metin tabanlı canlı anlatımları portalımızın sayfalarında düzenli olarak taraftarların beğenisine sunulacaktır.

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