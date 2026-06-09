İngiltere millî takımı Harry Kane’e aşırı mı bağımlı?

·3·Spor
İngiltere millî takımı Harry Kane’e aşırı mı bağımlı?

İngiltere millî takımının kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası öncesinde takımın onun gollerine aşırı bağımlı olduğu yönündeki görüşlere yanıt verdi. Bayern Münih formasıyla Almanya’da rekorlar kırarak verimli bir sezon geçiren forvet, turnuvaya kariyerinin en iyi formunda yaklaşıyor. 60 yıllık kupasızlık serisine son vermeyi hedefleyen "Üç Aslanlar" kadrosunda ana odak yine rekor kıran kaptanda. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Büyük sahnedeki baskıdan bahsederken Harry Kane, üst düzey bir millî takım forveti olmanın doğal olarak gol atma sorumluluğu getirdiğini kabul etti. Durumunu diğer dünya yıldızlarıyla kıyaslayan Kane, "Bence güçlü bir forveti olan her takımda ona karşı bir bağımlılık olur. Örneğin, Erling Haaland Norveç ile veya Kylian Mbappe Fransa ile benzer bir durumda. Takımın ana golcüsüyseniz, ondan gol beklenir. Bu kötü bir şey değil" dedi.

Kaptan, takımın diğer üyelerinin de gol potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Sözlerine göre, kadroya çağrılan futbolcuların neredeyse tamamı kulüplerinde başarılı bir sezon geçirip kupalar kazandı. Bayern Münih'teki performansıyla Harry Kane, 2001'deki Michael Owen'dan bu yana "Altın Top" kazanan ilk İngiliz futbolcu olmaya en güçlü adaylardan biri.

32 yaşındaki forvet, Kuzey Amerika'daki turnuva için fiziksel olarak çok iyi durumda olacağına inanıyor. Uzun süren sezon sonrası yorgunluk endişelerine rağmen Harry Kane, bunun Dünya Kupası'nı kazanmak için kariyerindeki en iyi fırsat olduğunu söyledi. Forvet, kendini her zamankinden daha zinde hissettiğini ve nihayet zafer çizgisini geçme zamanının geldiğini vurguladı.

Harry KaneİngiltereDünya KupasıBayern MünihFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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