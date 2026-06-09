City, Joško Gvardiol ile yeni sözleşme imzalamaya yakın

Avrupa transfer pazarında dev takımlar arasındaki yetenekli futbolcular için mücadele asla durmaz. Şu anda İngiltere'nin mevcut şampiyonu Manchester City kulübünün yönetimi, takımın en güvenilir direklerinden biri olan Hırvat yetenekli defans oyuncusu Joško Gvardiol ile mevcut iş sözleşmesini uzatmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu konuda, uluslararası spor dünyasında iç haberleriyle tanınan ünlü gazeteci Ben Jacobs, sosyal medyadaki resmi sayfasında bilgi verdi.

Almanya Bundesliga'sının mutlak devi Münih Bayern ve İspanya La Liga'sının görkemli temsilcisi Barcelona takımları, bu çevik defans oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok kararlı bir şekilde istiyor. Avrupa'nın bu iki dev kulübünün Hırvatistan milli takımının yıldızı için ciddi transfer teklifleri hazırladığına dair haberler var. Buna rağmen, Manchester City yönetimi ve baş antrenör Enzo Mareska, yetenekli futbolcuyu her durumda Manchester'da tutmayı ana stratejik hedefleri olarak belirlediler. Şu anda kulüp ve futbolcunun menajerleri arasında yürütülen resmi görüşmelerin çok olumlu, samimi ve yapıcı bir ruhda devam ettiği belirtiliyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Joško Gvardiol 2023 yazında Almanya'nın RB Leipzig kulübünden büyük bir gürültüyle City'lilerin saflarına katılmıştı. Kısa süre içinde İngiliz futboluna tamamen uyum sağladı ve takımın ilk 11'inde kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Şu anda İngiliz deviyle yaptığı mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar geçerli. Prestijli ve uluslararası alanda tanınan Transfermarkt portalının analizlerine göre, Hırvat defans oyuncusunun güncel transfer pazarındaki net değeri şu anda yaklaşık 70 milyon euro olarak tahmin ediliyor. City yönetimi, yeni sözleşme ile maaşını artırmanın yanı sıra, bu transfer bedelini de daha yüksek bir seviyede sabitlemek istiyor.

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