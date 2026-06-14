Florentino Perez, Rodri'nin Real Madrid'e transferine şahsen veto koydu

·0·Spor
Florentino Perez, Rodri'nin Real Madrid'e transferine şahsen veto koydu

Avrupa futbolunda yaz transfer dönemi yaklaştıkça, dev kulüplerin dahil olduğu sansasyonel haberler ve beklenmedik olaylar zirveye ulaşıyor. Bu büyük yankı uyandıran olaylardan biri, İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City ile İspanya'nın son kralı Real Madrid arasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 2024 Ballon d'Or sahibi ve gezegenin en güçlü orta saha oyuncularından biri olan Rodri Hernandez'in bu yaz çocukluk hayali olan Real Madrid'e transfer olması için çok uygun bir fırsat doğmuştu. Ancak transfer dünyasındaki son siyasi süreçler bu anlaşmaya tamamen nokta koydu.

İspanya'nın prestijli ve güvenilir yayın organlarından biri olan Cadena SER'in haberine göre, Kraliyet Kulübü yönetimi ve teknik heyeti arasında bu yetenekli İspanyol futbolcuyu Madrid'e getirmeyi şiddetle isteyen ve bu fikri destekleyen çok sayıda isim vardı. Ancak milyonlarca taraftarın merakla beklediği bu transfer artık gerçekleşmeyecek.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Rodri Hernandez etrafında gelişen transfer karmaşası ve Madrid kulübündeki iç siyasi durumun detaylarını yakından inceleyebilirsiniz:

Transfer merkezindeki yıldız

Futbolcunun güncel durumu

Doğan fırsat

Real Madrid iç yönetiminin tutumu

Florentino Perez'in nihai kararı

Muhalif adayın açıklaması

Rodri Hernandez


(İspanyol orta saha oyuncusu)

2024 Ballon d'Or sahibi, Manchester City lideri

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e geçiş

Yöneticilerin çoğu Rodri'yi getirmeyi şiddetle istedi

Şahsen karşı çıktı


(Transferi tamamen iptal etti)

"Rodri ile anlaşma vardı"


(Futbolcu bunu reddetti)

Florentino Perez'in kesin "VETO"su ve seçim arkasındaki sırlar

Madrid devinde yakın zamanda gerçekleşen başkanlık seçimleri, bu transferin kaderini belirleyen temel faktör oldu. Kulüp başkanlığına yeniden seçilmeyi başaran mevcut başkan Florentino Perez, Rodri'nin transferine şahsen kesin bir dille karşı çıktı ve bu anlaşmayı tamamen durdurdu.

İçeriden gelen bilgilere göre, Perez'in seçimdeki ana rakibi olan iş insanı Enrique Riquelme, seçim kampanyası sırasında başkan seçilmesi halinde Rodri'yi Madrid'e getireceğini ve futbolcuyla kesin bir anlaşmanın mevcut olduğunu iddia etmişti. Ancak o dönemde Manchester City'nin yıldızı, bu tür iddiaları hızla reddederek kimseyle gizli bir görüşme yapmadığını açıklamıştı.

Böylece başkanlık yarışını yeniden kazanan Florentino Perez, rakibinin en büyük kozu olan bu transfer planını tamamen boşa çıkardı ve Ballon d'Or sahibinin Santiago Bernabeu'ya gelmesine izin vermedi. Rodri ise büyük ihtimalle Pep Guardiola yönetiminde İngiltere'de kariyerine devam edecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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