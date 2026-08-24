İlk maçta süper geri dönüş: Ferran Torres, PSG'yi soğuk duştan kurtardı (video)

Fransa Ligi'nde yeni sezonun 1. haftası, son şampiyon «Paris Saint-Germain» için beklenmedik derecede zorlu bir sınavla başladı. Deplasmanda dişli rakibi «Rennes» ile karşılaşan Paris ekibi, maç boyunca iki gol farkla geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıdaki azmi ve yeni transferinin ustalığı sayesinde dramatik bir beraberliğe (2:2) imza attı.

Bu mücadelenin gerçek kahramanı, PSG formasıyla ilk resmi maçına çıkan İspanyol forvet Ferran Torres oldu.

İlk yarıda soğuk duş: Ev sahibinin yoğun baskısı

Maçın başından itibaren inisiyatifi eline alan ev sahibi ekip, favori takımın savunmasını şaşkına çevirdi:

9. dakika (1:0): Rennes orta sahası Sebastian Szymanski hızlı gelişen atağı şık bir vuruşla tamamlayarak skoru açtı;

38. dakika (2:0): İlk yarının sonlarına doğru Esteban Lepol şampiyonun kalesine ikinci golü göndererek Paris ekibini zor durumda bıraktı.

Luis Enrique'nin başarılı hamlesi ve Torres'in kusursuz başlangıcı

İkinci yarıda oyuna dahil olan Ferran Torres, maçın kaderini tamamen değiştirdi:

71. dakika (2:1): Kanattan gelişen atakta farkı bire indiren Torres, takımına umut aşıladı;

82. dakika (2:2): 11 dakika sonra İspanyol forvet, zor pozisyonda bir kez daha fileleri havalandırarak duble yaptı ve PSG'yi kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı.

Maç raporu ve kadrolar:

Ligue 1. 1. Hafta

Rennes — PSG 2:2

23 Ağustos

Goller: Szymanski (9), Lepol (38) — Ferran Torres (71, 82).

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Zaire-Emery (Akliouche, 60), Vitinha (Beraldo, 69), Neves (Ruiz, 60), Doué, Kvaratskhelia (Godts, 46), Dembele (Ferran Torres, 46).

Böylece PSG, yeni sezona deplasmanda alınan zorlu ve mücadeleci bir beraberlikle başlayarak ligdeki ilk 1 puanını hanesine yazdırdı.