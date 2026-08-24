0-2'den sonra mucize: Torres ilk maçında PSG tarihine geçti

Fransa Ligue 1'in yeni sezonunun ilk haftasında deplasmanda Rennes'e konuk olan PSG, ilk yarıda 0-2 geriye düşerek beklenmedik bir baskı altında kaldı. Luis Enrique'nin devre arasından sonra sahaya sürdüğü yeni transferi İspanyol forvet Ferran Torres ikinci yarıda 11 dakika içinde iki gol atarak (71. ve 82. dakikalar) takımını kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtardı.

Bu kahramanlık, İspanyol forvete sadece parlak bir başlangıç değil, aynı zamanda Paris devinin tarihine adını yazdırma fırsatı da sundu.

32 yıllık tarihte üçüncü: İlk maçta rekor duble

Ferran Torres PSG formasıyla çıktığı ilk resmi maçta iki gol atan kulüp tarihindeki sadece üçüncü futbolcu olarak kayıtlara geçti:

Patrick Mboma (1994): Kamerunlu forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında Macaristan'ın Vasas kulübüne karşı oynadığı ilk maçta 2 gol atarak bu rekoru başlatan isim oldu;

Zlatan Ibrahimović (2012): İsveçli efsane, 14 yıl önce Ligue 1'de Lorient'e karşı çıktığı ilk resmi maçta iki gol atarak Paris ekibini mağlubiyetten kurtarmıştı;

Ferran Torres (2026): 14 yıl aradan sonra Rennes karşısında 0-2'lik zorlu durumda oyuna giren İspanyol yıldız, Ibrahimović'in tarihi başarısını tekrarladı.

PSG tarihinde ilk maçında duble yapanlar

1994: Patrick Mboma (Şampiyonlar Ligi elemeleri, Vasas'a karşı)

2012: Zlatan Ibrahimović (Ligue 1, Lorient'e karşı)

2026: Ferran Torres (Ligue 1, Rennes'e karşı)

İspanyol golcünün bu fenomen başlangıcı, Paris hücum hattının ana liderlerinden biri olmaya aday olduğunu açıkça gösterdi.