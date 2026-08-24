Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

·875·Spor
Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

Özbek futbolcu Behruz Karimov'un Avrupa'daki yeni sayfası resmen başladı. Lugano ile uzun süreli sözleşme imzalayan yetenekli futbolcu, İsviçre kulübüne katıldı ve ilk fotoğraf çekimine katıldı.

En ilginç olanı ise kulübün Karimov'u özel bir şekilde karşılaması ve takımda hangi numarayı giyeceğini açıklamasıydı.

Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

1. Lugano, Behruz Karimov'u karşıladı

İsviçre kulübü Lugano, sosyal medya hesaplarından Behruz Karimov'un takımın kampına katıldığını duyurdu.

Kulüp, yeni transferini kutlarken aynı zamanda forma numarasını da açıkladı.

"Merhaba Behruz. 2 numaralı oyuncumuz Lugano'ya ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Ardından Karimov, kulübün fotoğraf çekimine katıldı ve Lugano formasıyla ilk kez objektiflerin karşısına geçti.

Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

2. Özbek futbolcu hangi numarayı giyecek?

Behruz Karimov, Lugano'da 2 numara ile mücadele edecek.

Futbolcular için yeni takımdaki ilk forma numarası ve resmi fotoğraf çekimi, taraftarların en çok merak ettiği anlardan biridir. Şimdi Özbek futbolcunun İsviçre Ligi'ndeki ilk maçına ne zaman çıkacağı büyük bir merak konusu.

Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

3. Karimov, Lugano ile ne kadar süreli sözleşme imzaladı?

Behruz Karimov, İsviçre kulübü ile 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Bu durum, Lugano'nun Özbek futbolcunun yeteneklerine ne kadar güvendiğini gösteriyor. Kulüp, Karimov ile önümüzdeki yıllarda uzun süreli bir iş birliği planlıyor.

Karimov için bu transfer, Avrupa futbolunda kendini kanıtlama yolunda atılmış önemli bir adım olabilir.

Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

Behruz Karimov için en heyecan verici süreç şimdi başlıyor

Sözleşme imzalandı, yeni numara seçildi ve ilk fotoğraf çekimi yapıldı. Şimdi Behruz Karimov'un önündeki temel görev, Lugano teknik heyetinin güvenini kazanmak ve ilk 11 için rekabet etmek.

Özbek taraftarlar ise tek bir sorunun cevabını bekliyor: Behruz Karimov, Lugano formasıyla ilk resmi maçına ne zaman çıkacak?

Behruz Karimov Lugano'ya ulaştı: Yeni forma numarası belli oldu

Bu sorunun cevabı, futbolcunun takıma adaptasyon sürecine ve yaklaşan maçlardaki performansına bağlı olarak netleşecek.

Behruz KarimovLuganoİsviçre Süper LigiTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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