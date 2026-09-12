Flick, Barcelona'nın bu sezonki ana hedeflerini açıkladı: Seri devam edecek mi?

Katalan kulübü Barcelona, yeni sezonda da taraftarlarını parlak hücum futbolu ve üretken sonuçlarla şaşırtmaya devam ediyor. Takımın teknik direktörü Hansi-Dieter Flick, düzenlediği basın toplantısında takımın stratejik hedefleriyle ilgili önemli ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Alman çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın her Katalan'ın hayali olduğunu kabul ederken, La Liga'da üst üste üçüncü şampiyonluğu elde etmenin de takım için aynı derecede önemli ve tarihi bir görev olduğunu vurguladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik görkemli başlangıç ve İspanya ligindeki %100'lük liderlik, Flick'in öğrencilerinin bu sezon tüm kulvarlarda 'altın üçleme' için mücadele edeceğini açıkça gösteriyor. Peki, Flick Katalan devinde nasıl bir zafer formülü yarattı, La Liga'daki şampiyonluk yarışında 'Blaugrana'nın en büyük avantajı ne ve 13 Eylül'deki Levante deplasmanı takım için nasıl bir sınav olacak?

"Şampiyonlar Ligi hayalimiz ama La Liga da çok önemli!": Flick'in basın toplantısındaki itirafı

Basın mensuplarının karşısına çıkan Hansi-Dieter Flick, takım içindeki ruh halini ve hedefleri şöyle açıkladı:

"Herkes Şampiyonlar Ligi'ni istiyor": "Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor, bu bizim hayalimiz. Ancak üst üste üçüncü kez şampiyon olmak da bir o kadar önemli," dedi teknik direktör.

Tarihi üçüncü şampiyonluk: İspanya'daki üstünlüğü korumak ve hegemonyayı pekiştirmek, Barça'nın iç istikrarının ana göstergesidir.

"Adım adım stratejisi": Futbolcularını aşırı rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Flick, "Bu harika bir sonuç olurdu. Önümüzde daha çok maç var. Adım adım ilerleyeceğiz," diyerek soğukkanlılığı korumaları gerektiğini belirtti.

Şampiyonlar Ligi'nde 5-1'lik görkemli başlangıç ve La Liga'da mutlak liderlik

Barcelona'nınbu sezonki başlangıç temposu en zor beğenen uzmanları bile hayrete düşürüyor:

Feyenoord'u dağıtmak: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki ilk maçında Katalanlar, kendi evinde Hollanda devi Feyenoord'un kalesine beş gol göndererek 5-1'lik ses getiren bir galibiyete imza attı.

La Liga'da 12 puanla maksimum: İspanya liginde Flick'in takımı, dört maçta dört galibiyetle 12 puan toplayarak puan tablosunun tek lideri konumunda.

Hücum makinesi: Takım sadece sonuç almakla kalmıyor, her maçta çok sayıda tehlikeli pozisyon yaratarak Flick'in yüksek pres ve hızlı hücuma dayalı Alman felsefesini tam anlamıyla sahaya yansıtıyor.

13 Eylül deplasmanı: Levante sınavı başarıyla geçilecek mi?

Katalanlar için bir sonraki ciddi sınav deplasmanda gerçekleşecek:

Levante ile mücadele: Hansi-Dieter Flick'in öğrencileri 13 Eylül'de deplasmanda Levante kulübüne karşı sahaya çıkacak.

Rotasyon ve güç dağılımı: Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçlar ve ulusal ligdeki sıkışık takvim, teknik heyetin kadroyu akıllıca yönetmesini gerektiriyor.

Hedef sadece 3 puan: Deplasman maçlarında puan kaybetmemek, rakiplerle aradaki farkı korumak için hayati önem taşıyor.

Hansi-Dieter Flick, Barcelona'ya geldiğinden beri takıma ayrı bir hırs ve disiplin getirdi. Eğer Katalanlar bu tempoyu korurlarsa, sezon sonunda sadece La Liga'da üst üste üçüncü kupayı değil, uzun zamandır beklenen Şampiyonlar Ligi zaferini de kazanmaları işten bile değil.

Sizce Hansi-Dieter Flick yönetimindeki bu Barcelona, bu sezon hem La Liga şampiyonluğunu hem de Şampiyonlar Ligi kupasını aynı anda kazanabilir mi? Kadronun fiziksel gücü tüm kulvarlarda mücadele etmeye yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu sıcak analizi tüm futbolseverlere ve Barcelona taraftarlarına ulaştırın!