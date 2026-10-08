Cristiano Ronaldo milli takımdan ayrılma nedenini açıkladı

Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrılmasına yol açan olayların detayları belli oldu. Olay, Norveç ile oynanan maç öncesinde başladı.

Ronaldo başlangıçta bu maçta forma giymeyeceğini biliyordu ve toparlanma planı doğrultusunda hazırlık yapıyordu. Ancak maç günü teknik direktör ondan 30 dakika oynamaya hazır olmasını istedi. Futbolcu bu teklifi kabul etti.

İkinci yarı öncesinde ısınma hareketlerini de yaptı. Ancak buna rağmen Ronaldo oyuna alınmadı. Futbolcu bu durumu, teknik direktörün kendisine verdiği ilk sözün tutulmaması olarak değerlendirdi.

Durumu çözmek amacıyla taraflar, basın toplantısında olayın gerçek nedenlerini açıklama konusunda anlaştılar. Bunun için 8 maddelik bir bildiri bile hazırlandı.

Ancak Ronaldo'ya göre teknik direktör, basın toplantısında üzerinde anlaşılan bilgileri paylaşmadı. Böylece futbolcu, ikinci sözün de tutulmadığını ifade etti.

Bunun üzerine Ronaldo milli takım kampından ayrılmaya karar verdi. Bu kararına Norveç maçındaki durumun ve sonrasında yaşanan anlaşmazlıkların neden olduğu belirtiliyor.