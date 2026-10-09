Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola ile 2012'deki 'gizli görüşmesini' açıkladı

·21·Spor
Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola ile 2012'deki 'gizli görüşmesini' açıkladı

Manchester United tarihinin en büyük teknik direktörü Sir Alex Ferguson, yeni kitabı 'Games of My Life'ta modern futbol tarihini tamamen değiştirebilecek gizli bir görüşmenin detaylarını açıkladı. İskoç efsane, 2012 yılında New York'ta Pep Guardiola ile yediği akşam yemeğini ve İspanyol teknik adamı neden Old Trafford'da kendi yerine getiremediğini samimi ve pişmanlık dolu itiraflarla paylaştı.

Futbol dünyasının bu iki dehası buluştuğunda, Guardiola Barcelona ile dört yıllık eşsiz başarıların ardından tatildeydi; Ferguson ise kariyerini noktalamaya hazırlanıyor ve kendisine layık bir halef arıyordu.

«Tignanello'yu daha çok doldururdum»: Sir Alex'in en büyük ukdesi

Ferguson anılarında, New York'ta geçen o tarihi akşamı tekrar tekrar düşündüğünü belirtiyor:

  • Geç kalınmış bir buluşma: «Son 10 yıl boyunca, 2012'de New York'ta Pep ile yediğimiz akşam yemeği birkaç ay önce organize edilseydi ne olurdu diye çok düşündüm. O dönemde henüz kariyerimi noktalamaya kesin olarak karar vermemiştim» diye yazıyor Ferguson;

  • Zamanı geri alma arzusu: «Eğer zamanı geri alabilseydim, birkaç ay önce buluşurduk. Ona Tignanello'dan (ünlü bir İtalyan premium şarabı) daha çok doldurur ve geleceğinin Manchester'da (Manchester United'da) olduğuna onu ikna etmek için tüm gücümü kullanırdım»;

  • «Ne yazık ki, gelecek buradaydı»: İskoç teknik adam, «Ne yazık ki. Bizim için onun geleceği tam olarak burada olmalıydı» diyerek, Old Trafford taraftarları için uzun yıllar bir ukde olarak kalan boşluğa işaret etti.

Pep'in tercihi: Bayern Münih neden ağır bastı?

Görüşme gerçekleştiğinde İspanyol teknik adamın planları çoktan şekillenmişti:

  • Barcelona'dazirve: Guardiola, İspanya La Liga'daki dört yıllık kariyeri boyunca üçleme (treble) yapmış, birçok şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı;

  • Yeni bir meydan okuma olarak Bundesliga: Başarılara doymuş olan teknik adam, kendini Almanya Bundesliga'da, özellikle Bayern Münih yönetiminde denemeyi kesin olarak hedeflemişti;

  • Değişen kronoloji: Sir Alex, Manchester United'dan 2013'te ayrıldı. Guardiola ise Münih'te parlak bir üç yıl geçirdikten sonra 2016'da Manchester United'a değil, ezeli şehir rakipleri Manchester Citykulübüne gitti.

Eğer Guardiola United'ı çalıştırsaydı...

Ferguson'un bu açıklaması, tüm dünya futbolseverlerini tarihi varsayımlar girdabına sürükledi:

  • United'ın kriz dönemi: Ferguson'un gidişinden sonra David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer ve Erik ten Hag yönetiminde zorlanan United, şampiyonluk ruhunu kaybetti;

  • City'nin hegemonyası: 10 yıl boyunca Guardiola, Manchester Citykulübünü dünyanın en güçlü takımı haline getirdi ve mümkün olan tüm kupaları kazandı.

Eğer 2012'de New York'taki o restoranda birkaç ay önce bir sohbet gerçekleşseydi ve Sir Alex, Guardiola'yı ikna edebilseydi, sadece Manchester şehrinin değil, tüm dünya futbolunun son 10 yıllık çehresi bambaşka olurdu.

Sir Alex FergusonPep GuardiolaManchester UnitedGames of My LifeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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