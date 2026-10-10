Uluslararası FIFA maçları sona erdi ve kulüp futbolu geri dönüyor; İngiltere Premier Ligi hemen merkezi bir karşılaşma ile devam ediyor. Yeni sezonda henüz puan kaybetmeyen lider Manchester Cityuzlaşmaz Anfield stadyumuna konuk oluyor ve Andoni Iraola yönetimindeki ezeli rakibi Liverpool ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele, her iki teknik direktör için de yeni takımlarının başında çıkacakları ilk yüzleşme olmasının yanı sıra, finansal krizin pençesindeki Manchester ekibi için gerçek bir sınav olacak. Finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamadan 114'ünde bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunan kulüp üzerindeki psikolojik baskı zirveye ulaşmış durumda.

Finansal kriz ve Husanov etrafındaki transfer dedikoduları

Kulübün geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde, Avrupa'nın dev kulüpleri Manchester ekibinin yıldızlarını gözüne kestirdi:

Devlerin Husanov ilgisi: Özbek genç savunmacı Abdukodir Husanovile Chelsea, Aston Villa, Everton ve Bournemouth kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler yayıldı;

Takım üzerindeki baskı: Bu tür transfer söylentileri City'nin neredeyse her lider oyuncusunun etrafında yoğunlaşmış durumda ve futbolcuların tüm dikkatlerini sahaya vermelerine engel oluyor;

Maresca'nın rotasyon kozu: Çok yönlü bir savunmacı olan Husanov, teknik direktörün savunma taktiğinde ilk 11'de yer bulabilir; ancak son maçlardaki istikrar nedeniyle savunmanın her noktasını kapatabilen en önemli yedek güç olarak görülüyor.

City Xtra analizi: "Vatandaşlar" sahaya nasıl bir kadroyla çıkacak?

Manchester City'nin faaliyetlerini yakından takip eden prestijli cityxtra.co.uk portalı uzmanları, Liverpool maçı için beklenen ilk 11'i oluşturdu:

Kale hattı — Gianluigi Donnarumma: İtalyan eldiven, milli takım formasıyla Fransa ve Türkiye'ye karşı yaptığı kurtarışlarla mükemmel bir formda döndü;

Savunma hattı — Nunes, Dias, Guehi ve Gvardiol: Matheus Nunes sakatlığını atlatarak ilk 11'e dönüyor; Kaptan Ruben Dias, Portekiz ile alınan dört galibiyetin ardından savunmanın merkezini yönetecek; Marc Guehi, ocak ayında transfer edildiğinden beri savunmanın bel kemiği haline geldi; Sol kanatta ise sezona başarılı bir başlangıç yapan Josko Gvardiol görev alacak;

Orta saha merkezi — Anderson, Fernandez ve Cherki: Rodri'nin ayrılışından sonra kilit figür haline gelen Elliot Anderson, mesafe kat etme ve delici paslar konusunda ligin liderlerinden biri; Rekor transfer Enzo Fernandez merkezde top kontrolünü sağlayacak; Fransız Rayan Cherki ise 7 kulüp maçında 6 gol ve 6 asistle fenomenal bir verimlilik sergiliyor;

Hücum üçlüsü — Semenyo, Haaland ve Ndiaye: Ayak bileğindeki hafif sakatlığı geçen Antoine Semenyo kadroya dönüyor (5 maçta 2 gol, 3 asist); Iliman Ndiaye, sakatlıktan yeni dönen Jeremy Doku'nun yerine ana kanat oyuncusu olacak; Merkezde ise Liverpool'un baş belası — "Kırmızılar"a karşı 11 maçta 8 gol atan Norveçli golcü Erling Haaland sahada olacak.



Maç kadrosu ve muhtemel listeler

Manchester City ilk 11'i (muhtemel): Donnarumma — Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol — Anderson, Fernandez, Cherki — Semenyo, Haaland, Ndiaye.

Yedek kulübesi: Rulli, Lewis, Abdukodir Husanov, Ait-Nouri, O'Riley, Kovacic, Bouaddi, Doku, Allan.

Anfield'daki karşılaşma Manchester City'nin yürüyüşünü sürdürüp sürdüremeyeceği veya Iraola'nın ekibinin finansal sorunlarla boğuşan şampiyonu durdurup durduramayacağı — tüm sorular Pazar akşamı yanıt bulacak.