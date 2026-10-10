Turabek Habibullayev'in Asya Oyunları'ndaki rakibi Nurbek Oralbay sakatlandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları gümüş madalya sahibi, Kazakistanlı ünlü boksör Nurbek Oralbay Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları'ndan sonra ciddi bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Spor gazetecisi Aslan Kajenov'un paylaştığı habere göre, 90 kg kategorisinde mücadele eden boksör, yaşadığı sakatlık nedeniyle ülke şampiyonasında yer alamayacak.

Sporcunun bizzat gazeteciyle iletişime geçerek durumu açıkladığı ve yerel taraftarlar arasında herhangi bir şüphe kalmaması adına tıbbi belgeleri sunmaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

«Omzumda ciddi bir sakatlık var»: Aslan Kajenov'un açıklaması

Gazetecinin belirttiğine göre, Nurbek Oralbay, Özbek boksörle yaptığı zorlu maçta ağır bir sakatlık geçirdi:

Sakatlığın detayları: «Nurbek benimle iletişime geçti. Sakatlığı nedeniyle Kazakistan Şampiyonası'nda ringe çıkamayacağını söyledi. Turabek Habibullayev ile yaptığı kıyasıya mücadelede omzundan ciddi bir darbe aldı», — diye yazdı Kajenov;

Şeffaflık ve kanıtlar: Sporcu, rekabetten kaçtığına dair söylentilere son vermek amacıyla, gerekirse doktorların resmi raporlarını ve MR görüntülerini göstermeye hazır olduğunu vurguladı;

Liderlik iddiası: Oralbay, kendi sıkletindeki hiçbir yerel rekabetten çekinmediğini ve iyileşip ringlere döndüğünde hala Kazakistan'daki en güçlü boksör olduğunu kanıtlama niyetinde olduğunu özellikle belirtti.

Asya Oyunları'ndaki Özbek-Kazak mücadelesi

2026 Asya Oyunları kapsamında 90 kg kategorisinde yapılan maçlar, Nurbek Oralbay için beklenmedik bir şekilde madalyasız sonuçlanmıştı:

Son 16 turu: Kazakistanlı boksör turnuvaya güvenli bir başlangıç yaparak Afganistanlı Silab Nuri'yi 5-0 mağlup etti;

Çeyrek final karşılaşması: Yarı final ve garantili madalya için yapılan gergin mücadelede rakibi Özbekistan temsilcisi Turabek Habibullayev oldu. Hakemlerin bölünmüş kararıyla (2-3) Habibullayev galip gelerek Olimpiyat ikincisini turnuva dışına itti;

Turabek'in şampiyonluğu: Bu maçtan sonra yüksek moralle devam eden genç Özbek boksör, sonraki iki aşamada da tüm rakiplerini yenerek Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Şu anda Kazak boksör tıbbi tedavisine devam ediyor ve tamamen iyileştikten sonra yeni uluslararası turnuvalarda rövanş için hazırlıklara başlayacak.