Turabek Habibullayev'in Asya Oyunları'ndaki rakibi Nurbek Oralbay sakatlandı

·7·Spor
Turabek Habibullayev'in Asya Oyunları'ndaki rakibi Nurbek Oralbay sakatlandı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları gümüş madalya sahibi, Kazakistanlı ünlü boksör Nurbek Oralbay Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Asya Oyunları'ndan sonra ciddi bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Spor gazetecisi Aslan Kajenov'un paylaştığı habere göre, 90 kg kategorisinde mücadele eden boksör, yaşadığı sakatlık nedeniyle ülke şampiyonasında yer alamayacak.

Sporcunun bizzat gazeteciyle iletişime geçerek durumu açıkladığı ve yerel taraftarlar arasında herhangi bir şüphe kalmaması adına tıbbi belgeleri sunmaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.

«Omzumda ciddi bir sakatlık var»: Aslan Kajenov'un açıklaması

Gazetecinin belirttiğine göre, Nurbek Oralbay, Özbek boksörle yaptığı zorlu maçta ağır bir sakatlık geçirdi:

  • Sakatlığın detayları: «Nurbek benimle iletişime geçti. Sakatlığı nedeniyle Kazakistan Şampiyonası'nda ringe çıkamayacağını söyledi. Turabek Habibullayev ile yaptığı kıyasıya mücadelede omzundan ciddi bir darbe aldı», — diye yazdı Kajenov;

  • Şeffaflık ve kanıtlar: Sporcu, rekabetten kaçtığına dair söylentilere son vermek amacıyla, gerekirse doktorların resmi raporlarını ve MR görüntülerini göstermeye hazır olduğunu vurguladı;

  • Liderlik iddiası: Oralbay, kendi sıkletindeki hiçbir yerel rekabetten çekinmediğini ve iyileşip ringlere döndüğünde hala Kazakistan'daki en güçlü boksör olduğunu kanıtlama niyetinde olduğunu özellikle belirtti.

Asya Oyunları'ndaki Özbek-Kazak mücadelesi

2026 Asya Oyunları kapsamında 90 kg kategorisinde yapılan maçlar, Nurbek Oralbay için beklenmedik bir şekilde madalyasız sonuçlanmıştı:

  • Son 16 turu: Kazakistanlı boksör turnuvaya güvenli bir başlangıç yaparak Afganistanlı Silab Nuri'yi 5-0 mağlup etti;

  • Çeyrek final karşılaşması: Yarı final ve garantili madalya için yapılan gergin mücadelede rakibi Özbekistan temsilcisi Turabek Habibullayev oldu. Hakemlerin bölünmüş kararıyla (2-3) Habibullayev galip gelerek Olimpiyat ikincisini turnuva dışına itti;

  • Turabek'in şampiyonluğu: Bu maçtan sonra yüksek moralle devam eden genç Özbek boksör, sonraki iki aşamada da tüm rakiplerini yenerek Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Şu anda Kazak boksör tıbbi tedavisine devam ediyor ve tamamen iyileştikten sonra yeni uluslararası turnuvalarda rövanş için hazırlıklara başlayacak.

Nurbek OralbayAsya Oyunları 2026Kazakistan ŞampiyonasıTurabek HabibullayevBoks
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Asya Oyunları'nda nefes kesen gün: Yarın 5 Özbek boksör ringe çıkıyorAsya Oyunları'nda nefes kesen gün: Yarın 5 Özbek boksör ringe çıkıyor27 Eylül 21:132026 Asya Oyunları: Marat Mavlonov nefes kesen finalde gümüş madalya kazandı2026 Asya Oyunları: Marat Mavlonov nefes kesen finalde gümüş madalya kazandı3 Ekim 14:132026 Asya Oyunları: Tekvandocumuz Svetlana Saidova'dan bir madalya daha!2026 Asya Oyunları: Tekvandocumuz Svetlana Saidova'dan bir madalya daha!3 Ekim 13:43Sitora Turdibekova Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandıSitora Turdibekova Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı30 Eylül 10:43Orta Asyalı sporcunun altın madalyası ayakkabı nedeniyle iptal edildiOrta Asyalı sporcunun altın madalyası ayakkabı nedeniyle iptal edildi30 Eylül 09:03Mutlak rekor kırıldı: Vladimir Svechnikov Asya Oyunları'nda altın madalya kazandıMutlak rekor kırıldı: Vladimir Svechnikov Asya Oyunları'nda altın madalya kazandı24 Eylül 17:21
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı