“Messi +10” projesi: Leo'nun seçtiği geleceğin 10 yıldızı kim?

Inter Miami kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi spor markası Adidas ile iş birliği içinde yürütülen ünlü “Messi +10” özel projesi kapsamında geleceği en parlak görülen 10 genç futbolcuyuseçti. İspanya'nın prestijli Marca gazetesinin haberine göre, bu listeye erkek ve kadın futbolunun en parlak yetenekleri dahil edildi.

Adidas bu genç nesli “Gelecek bölüm burada başlıyor” sloganıyla tanıttı; projenin ana yüzü ve danışmanı olarak ise bizzat Lionel Messi sahneye çıktı.

Messi'nin seçtiği 10 gelecek yıldızı

Listeye Avrupa ve Amerika kıtalarından en umut verici, kendi yaş kategorilerinde üst düzey performans sergileyen temsilciler dahil edildi:

Erkek futbolu temsilcileri:

Tomas Aranda — Boca Juniors (Arjantin), 19 yaşında;

Max Doumen — Arsenal (İngiltere), 16 yaşında;

Zavier Gozo — Crystal Palace (ABD), 19 yaşında;

Jesus Rodriguez — Como (İspanya), 20 yaşında;

Kez Smit — AZ (Hollanda), 20 yaşında;

Gilberto Mora — Tijuana (Meksika), 17 yaşında;

Can Uzun — Eintracht (Almanya), 20 yaşında.

Kadın futbolu temsilcileri:

Chloe Sarvi — Chelsea (İngiltere), 17 yaşında;

Giovanna Waksman — Lyon (Brezilya), 17 yaşında;

Lotta Vrede — Hamburg (Almanya), 18 yaşında.

Messi faktörü ve bu girişimin önemi

Proje resmi bir ödül veya turnuva sıralaması olmasa da dünya futbolundaki yeri eşsiz: