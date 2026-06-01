Rusya'da elektronik için uzay «yapıştırıcısı» icat edildi

Rostec bünyesindeki Rosel holding, sinterleme yöntemiyle kristal montajı için gümüş bazlı bir nanopasta geliştirdi. Bu teknolojinin temel özelliği, malzemeleri basınç altında birleştirmesidir; bu, geleneksel lehimlemenin aksine bağlantıda boşluk oluşmasını önler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni geliştirme, yüksek ısı ve elektrik iletkenliği sağlar, ayrıca aşırı sıcaklıklara ve ani termal döngülere dayanma kabiliyetine sahiptir. Geliştiricilere göre pasta, 200–250 °C sıcaklıkta montaj işlemlerine olanak tanır. Bununla birlikte, hazır bağlantılar klasik lehimlere göre çok daha yüksek termal direnç sergiler.

Malzemenin önemli özelliklerinden biri, uzay donanımı için kritik öneme sahip olan radyasyon direncidir. Nanopastanın oluşturulmasıyla Özel Radyo Malzemeleri Merkezi Tasarım Bürosu (SKB RM) ilgilendi. İlk testlerde bileşim, 170 W/m*K'ye kadar ısı iletkenliği dahil olmak üzere yüksek çalışma performansı gösterdi.