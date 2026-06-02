Savunma girişimi Mach Industries değerini bir yılda 4 katına çıkardı

·64·Teknoloji
Savunma girişimi Mach Industries değerini bir yılda 4 katına çıkardı

22 yaşındaki Ethan Thornton tarafından kurulan savunma teknolojileri girişimi Mach Industries, C serisi yatırım turunda 300 milyon dolar topladı. Bu finansman aşamasından sonra şirketin piyasa değeri 1,8 milyar dolara ulaştı. Bu, geçen yılki rakamın neredeyse dört katıdır; Haziran 2025'te şirket 470 milyon dolar değerindeydi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Bu yatırım turuna Infinite Capital ve Ribbit Capital fonları liderlik etti. Ayrıca projeye Bedrock Capital, Sequoia Capital ve Khosla Ventures gibi büyük yatırımcılar katıldı. Mach Industries kurucusu Ethan Thornton'a göre, otonom silah sistemleri üretmek büyük sermaye gerektiriyor, bu nedenle şirket başlangıçta 200 milyon dolar toplamayı planlamıştı, ancak yatırımcıların yoğun ilgisi nedeniyle bu miktar 300 milyon dolara çıkarıldı.

2023 yılında kurulan Mach Industries şu anda beş otonom araç üzerinde çalışıyor: Viper (dikey kalkış ve iniş özellikli jet aracı), Glide (yüksek irtifa planörü), Stratos (hava gözetleme platformu), Dart (ucuz drone önleme aracı) ve Pike (uzun menzilli mühimmat fırlatma sistemi). Şirket, gelecek yıl bu sistemlerden en az üçünün üretimine başlamayı planlıyor.

Ayrıca girişim, kısa süre önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yeni bir sözleşme imzaladı. Defense Innovation Unit (DIU) ile yapılan anlaşmaya göre şirket, Deniz Kuvvetleri için pistten bağımsız büyük bir saldırı uçağı geliştirecek. Bu proje gelecekte ticari amaçlarla da kullanılabilir.

Mach Industries ekibi şu anda 350'den fazla çalışandan oluşuyor. Şirketin Kaliforniya'nın Huntington Beach kentinde 10 bin metrekareden fazla alana sahip bir üretim tesisi ve diğer bölgelerde tasarım merkezleri bulunuyor. Ethan Thornton, 19 yaşında MIT'yi (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) bırakarak bu girişimi kurmuştu.

Mach IndustriesSavunmaGirişimOtonom SilahlarYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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