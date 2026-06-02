Startup Battlefield Top 20 listesine nasıl girilir

Her startup kurucusu TechCrunch Disrupt sahnesine çıkmayı, Silikon Vadisi'nin en etkili yatırımcıları önünde altı dakikalık bir sunum yapmayı ve 100.000 dolarlık ödül fonu ile Disrupt Cup kupası için yarışmayı hayal eder. Bu başarıya giden ilk adım başvuru yapmaktan geçer. Mevcut kohort için son başvuru tarihi 8 Haziran'a kadar uzatıldı, bu yüzden projesini sunmak isteyenlerin hala şansı var. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Startup Battlefield Top 20 listesi, Startup Battlefield 200 grubunun en iyi temsilcilerinden oluşturulur. Seçim sürecinde, fikirleri kökten farklı olan, kendi alanında yeni yollar açan ve endüstride büyük değişiklikler yapma potansiyeline sahip şirketlere öncelik verilir. Ürünün özgünlüğü ve küresel sahneye hazır olması temel kriterlerdir.

Adaylar için ürün ve kurucular hakkındaki videolar kritik öneme sahiptir. Bu, jüride bırakılan ilk izlenim olup şirketin Disrupt sahnesine hazır olduğunu gösterir. Videoda sadece rakamlara dayanmak yerine ürünü uygulamalı olarak göstermek ve kamera karşısında projeye olan güveni yansıtmak tavsiye edilir.

Seçilen şirketler, TechCrunch ekibiyle birlikte sunuma hazırlanır. Her katılımcı altı dakika boyunca projesini tanıtır ve ardından Aileen Lee, Kirsten Green ve Navin Chaddha gibi tanınmış yatırımcıların sorularını yanıtlar. İlk 20'den beşi finale kalır ve kazanan, 100.000 dolarlık seyreltilmemiş yatırım ödülünü alır.