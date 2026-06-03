Xiaomi 18 Pro: 6,4 inç Ekran, 7000 mAh Batarya ve 200 MP Kameralar

Ünlü Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefon hakkında yeni detayları açıkladı. Gizmochina yayınına ve kaynağın sayfasındaki yorumlara göre, konu Xiaomi 18 Pro modeli. Cihazın yaklaşık 6,4 inçlik kompakt bir ekranla donatılması bekleniyor. Ekran 19,5:9 en-boy oranına, ultra ince çerçevelere, düz bir yüzeye ve belirgin şekilde yuvarlatılmış köşelere sahip olacak. Görüntü çözünürlüğü ise 2K formatına uygun olacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Digital Chat Station verilerine göre, Xiaomi 18 Pro serisinde bir dizi özel teknoloji ilk kez tanıtılacak. Geliştirilmiş ekranın yanı sıra, yeni seride fotoğrafçılık yetenekleri, batarya teknolojisi ve genel donanımda büyük değişiklikler bekleniyor. En önemli yeniliklerden biri, çift 200 megapiksel kamera sistemi olacak.

Akıllı telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği de güç kaynağıyla ilgili. Cihaza en az 7000 mAh kapasiteli yeni nesil silikon batarya yerleştirileceği belirtiliyor. Bu da kompakt kasada yüksek özerklik sağlayacak. Ayrıca, Smart Pikachu adlı sızıntı kaynağına göre Xiaomi, yapay zeka destekli masaüstü uygulamalarının ek ekranlarda kullanılma olasılığını değerlendiriyor.

Bu özelliğin yalnızca Xiaomi 18 Pro modelinde değil, aynı zamanda şirketin bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'un dış ekranında da yer alabileceği belirtiliyor. Xiaomi 18 serisinin resmi tanıtımı 2026 sonbaharı için planlanıyor. Şirket henüz bu bilgiler hakkında resmi bir açıklama yapmasa da, bu amiral gemisi teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.