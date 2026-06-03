Plex Fiyat Artışı Öncesinde Yeni Sosyal Özelliklerini Tanıttı

Plex platforması, basit bir kişisel medya sunucusundan reklam destekli akış hizmetine ve film kiralamaya odaklanan büyük bir merkeze dönüştü. Şirket artık Reddit ve Letterboxd gibi sosyal platformlarla rekabet etmeyi hedefliyor. Çarşamba günü tanıtılan yeni özellikler, kullanıcıların etkileşim şeklini tamamen değiştirmeyi amaçlıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni eklenen Discussions bölümü, kullanıcıların filmler ve diziler hakkında yorum yapmasına ve tartışmalara katılmasına olanak tanıyor. Plex, bu forum aracılığıyla Reddit'in sinema topluluklarındaki hakimiyetine son vermeyi planlıyor. İçerik denetimi için AI (yapay zeka) ve insan müdahalesinden oluşan bir moderasyon sistemi geliştirildi.

Bir diğer önemli yenilik ise kullanıcıların favori filmlerinin listelerini oluşturmasına, bunları başkalarıyla paylaşmasına ve emojilerle tepki vermesine olanak tanıyan Lists özelliği. Yıl sonuna kadar diğer platformlardaki listeleri içe aktarma özelliği de eklenecek. Bu, Letterboxd ve IMDb gibi hizmetlerle doğrudan rekabet anlamına geliyor.

Ayrıca Plex, kullanıcının izleme alışkanlıklarına dayalı Match Score özelliğini de duyurdu. Bu sistem, belirli bir filmin kullanıcı tarafından ne kadar beğenilebileceğini yüzde olarak gösteriyor. Şirketin kurucu ortaklarından Scott Olechowski, TechCrunch'a verdiği röportajda, bu özelliğin sonsuz aramalar yerine hızlı kişisel öneriler sunduğunu vurguladı.

Şu anda Lists özelliği tüm kullanıcılara açık, Discussions ise bu ayın sonuna kadar yayına alınacak. Bu güncellemeler, Plex platformunun ömür boyu abonelik (lifetime pass) fiyatlarında önemli bir artış beklendiği bir dönemde hayata geçiriliyor.