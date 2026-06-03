Honor 600 Vitality Edition: 8000 nit parlaklık ve 7000 mAh bataryalı akıllı telefon

Honor, Çin pazarında yeni akıllı telefonu Honor 600 Vitality Edition'ı (Youth Edition olarak da bilinir) satışa sundu. Küresel pazardaki çıkışının ardından cihaz, Çin'de yenilenmiş tasarımı ve çeşitli bellek konfigürasyonlarıyla tanıtıldı. Alıcılar 8 veya 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama seçeneklerini tercih edebilir. Ixbt.com'un haberine göre .

Akıllı telefonun temel özelliği, 2728x1264 piksel çözünürlüğe ve rekor düzeyde 8000 nit tepe parlaklığına sahip 6,57 inçlik AMOLED ekranıdır. Ayrıca göz yorgunluğunu azaltmak için 3840 Hz frekanslı PWM karartma teknolojisi entegre edilmiştir. Cihaz, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ve Adreno 722 grafik yongası ile çalışmaktadır.

Kamera özelliklerine gelince, Honor 600 Vitality Edition optik görüntü sabitleme (OIS) sistemine sahip 50 MP ana sensör ve makro çekim özellikli 12 MP geniş açılı kamera ile donatılmıştır. Selfie tutkunları için 50 MP çözünürlüğünde ön kamera sunulmaktadır. Yazılım olarak ise Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzü yüklüdür.

Cihazın özerkliğini 7000 mAh kapasiteli devasa batarya sağlamakta olup, 80 W hızlı şarj desteği sunmaktadır. Akıllı telefonun gövdesi IP68, IP69 ve IP69K standartlarına göre suya ve toza karşı korunmakta olup, zorlu koşullarda çalışmaya dayanıklıdır.