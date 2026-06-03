Amazon Arama Sonuçlarında Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görselleri Gösteriyor

Amazon, alışveriş uygulamasında kullanıcıların arama sorgularına dayalı olarak yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan ürün görsellerini göstereceğini duyurdu. Bu yenilik, gerçek ürünlerin satıldığı bir platformda yapay görsellerin ne kadar faydalı olabileceği konusunda çeşitli soruları gündeme getiriyor. Şirketin blogundaki bir yazıya göre, bu özellik, alıcıların aradıkları ancak tam adını bilmedikleri eşyaları bulmalarına yardımcı olacak. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni sistem nasıl çalışıyor? Örneğin, kullanıcı arama çubuğuna bir sorgu girdiğinde, otomatik tamamlama önerilerinin altında AI tarafından oluşturulmuş farklı tarzlarda ürün görselleri beliriyor. "Mavi ekose elbise" diye aratırsanız, sistem farklı uzunluklarda ve kol yapısında elbise modellerini görsel seçenekler olarak sunuyor. Bu görsellerden birini seçtiğinizde, Amazon'un görsel arama teknolojisi sayesinde tam olarak o tarza uyan gerçek ürünlerin listesine yönlendiriliyorsunuz.

Ancak uzmanlar bu yaklaşımı biraz tuhaf buluyor. Birincisi, bu durum alıcıların kafasını karıştırabilir: kullanıcı görseldeki ürünün aynısını satın almak isteyip sonuçlar arasında bulamazsa hayal kırıklığına uğraması kaçınılmazdır. İkincisi, sitede milyonlarca gerçek ürünün fotoğrafı varken neden yapay görsellerin kullanılması gerektiği anlaşılmazlığını koruyor.

Amazon son zamanlarda platformuna yapay zekayı aktif olarak entegre ediyor. Daha önce şirket, müşteri yorumlarını AI ile özetleme, ürünler hakkında kısa sesli incelemeler hazırlama ve Amazon Lens Live gibi özellikleri kullanıma sunmuştu. Ayrıca yakın zamanda sesli ve metinli sorguları daha iyi anlayan Alexa for Shopping, Rufus AI sohbet botunun yerini aldı.