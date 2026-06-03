Ultrahuman hacker saldırısına uğradı: Kullanıcı verileri çalındı

·51·Teknoloji
Ultrahuman hacker saldırısına uğradı: Kullanıcı verileri çalındı

Giyilebilir akıllı cihazlar üreten Ultrahuman girişimi, hackerların zararlı yazılım aracılığıyla bir şirket çalışanının bilgisayarına sızarak müşterilerin sağlık verilerini ele geçirdiğini duyurdu. Hindistan merkezli şirket, etkilenen kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendirerek olayın 27 Mart'ta iç analiz sistemlerinden birinde meydana geldiğini belirtti. Techcrunch.com haber veriyor.

2019 yılında kurulan Ultrahuman, esas olarak uyku, aktivite ve toparlanma metriklerini izleyen akıllı yüzükler ve metabolik sağlık cihazları satmaktadır. Şirketin Ring Air ve yakın zamanda tanıtılan Ring Pro modelleri pazarda Oura Ring gibi markalarla rekabet etmektedir. Şirket yetkilileri TechCrunch'a, hackerların bir çalışanın dizüstü bilgisayarından çalınan giriş bilgileri ve şifreleri kullanarak sisteme eriştiğini doğruladı.

İlk tahminlere göre, kullanıcıların yaklaşık %0,1'i bu saldırıdan etkilendi. Ultrahuman platformunun yaklaşık 700.000 aktif kullanıcısı olduğu göz önüne alındığında, en az 700 kişinin kişisel sağlık verileri yabancı ellere geçmiş olabilir. Şirket kesin sayıyı açıklamasa da, şifrelerin, ödeme bilgilerinin veya doğrudan Ultrahuman Ring cihazlarının zarar görmediğini vurguluyor.

Ultrahuman CEO'su Mohit Kumar, güvenlik sistemlerinin olayı birkaç saat içinde tespit ettiğini ve açığın derhal kapatıldığını söyledi. Ona göre, kullanıcıları bilgilendirmedeki gecikme, olayın kapsamını tam olarak araştırmak ve sızan veri türünü belirlemek zorunluluğundan kaynaklandı.

Bu siber saldırı, Ultrahuman ve Oura gibi sağlık izleme girişimlerinin kullanıcı verilerini sunucularında nasıl sakladığına dair riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Şu an için hackerların verileri sadece görüntüleyip görüntülemediği veya kopyalayıp kopyalamadığı (exfiltration) konusunda net bir bilgi verilmedi.

UltrahumanSiber GüvenlikAkıllı YüzükHacker SaldırısıTechCrunch
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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