CrowdStrike: ABD teknoloji sektöründeki siber saldırıların yarısı KDRK kaynaklı

·0·Teknoloji
CrowdStrike: ABD teknoloji sektöründeki siber saldırıların yarısı KDRK kaynaklı

Siber güvenlik devi CrowdStrike'ın yeni raporuna göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları ABD teknoloji şirketlerine yönelik gerçekleştirilen "manuel" (hands-on-keyboard) siber saldırıların neredeyse yarısından sorumlu. Uzaktan çalışan IT personeli ve işe alım uzmanı kılığında hareket eden bu kişiler, son bir yılda sektördeki en ciddi tehdit haline geldi. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor .

CrowdStrike verilerine göre, Nisan 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki dönemde "Famous Chollima" olarak bilinen Kuzey Koreli hacker grubu, teknoloji sektörüne yönelik devlet destekli tüm faaliyetlerin %47'sini gerçekleştirdi. Kim Jong Un rejimiyle bağlantılı bu gruplar, uluslararası hukuk tarafından yasaklanan nükleer silah programlarını finanse etmek amacıyla veri ve kripto para çalmayı hedefliyor.

Hackerlar hedeflerine ulaşmak için AI teknolojilerini kullanarak gerçek zamanlı deepfake görseller oluşturuyorlar. Çalınan pasaport ve ehliyetleri kullanarak kendilerini ABD veya başka bir ülke vatandaşı gibi gösterip büyük teknoloji şirketlerinde uzaktan işe giriyorlar. Bu yöntem, sadece gizli verileri çalmakla kalmayıp aynı zamanda şirketlerden maaş alarak bu parayı Pyongyang rejimine aktarmalarına da olanak tanıyor.

Sisteme sızan hackerlar, fikri mülkiyet hırsızlığının yanı sıra genellikle şirketlere şantaj yapıyor: ödeme yapılmadığı takdirde çalınan verileri ifşa etmekle tehdit ediyorlar. Ayrıca blokzincir geliştiricilerini hedef alarak, Batı bankacılık sistemini atlatmak için kripto paralar çalıyorlar. Verilere göre, Kuzey Kore sadece 2025 yılında yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para çaldı.

CrowdStrikeKuzey KoreSiber GüvenlikAIKripto Para
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Wing drone ile teslimat hizmeti ABD'de genişliyorWing drone ile teslimat hizmeti ABD'de genişliyorBugün, 19:55Computex 2026: Asus yeni ROG Ally X20 ve Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlarını tanıttıComputex 2026: Asus yeni ROG Ally X20 ve Nvidia RTX Spark dizüstü bilgisayarlarını tanıttıBugün, 19:23İnternet gerekmiyor: NSPK akıllı saatler üzerinden çevrimdışı ödeme sistemini başlatıyorİnternet gerekmiyor: NSPK akıllı saatler üzerinden çevrimdışı ödeme sistemini başlatıyorDün, 17:55SpaceX, Boeing 747 boyutunda yapay zeka uyduları üretiyorSpaceX, Boeing 747 boyutunda yapay zeka uyduları üretiyorDün, 17:54Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yapay zeka pandaları takip etmeye başladıMoskova Hayvanat Bahçesi'nde yapay zeka pandaları takip etmeye başladıDün, 17:29Yakutistan'da PASECA robotik mobil drone istasyonu tanıtıldıYakutistan'da PASECA robotik mobil drone istasyonu tanıtıldıDün, 17:25
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde