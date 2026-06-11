Trenler için robot asistanlar: Yeni teknoloji test ediliyor

Rusya Demiryolları, yolcu trenlerinde kondüktörlere yardımcı olacak robotların kullanım imkanlarını araştırıyor. Şirketin basın servisine göre, ilk test süreçleri bir "Lastochka" treninde, depo koşullarında ve yolcusuz olarak gerçekleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk testler sırasında teknoloji istikrarlı bir çalışma sergilese de, sistemin tam olarak devreye alınması konusunda nihai kararı vermek için ek testler gerekiyor. Uzmanlar, robotların tasarım ve teknik özelliklerinin iyileştirilmesi ve trenin farklı hızlarda hareket ettiği durumlarda test edilmesinin gerekliliğini vurguluyor.

Şirket temsilcilerine göre, yolcu güvenliği ve konforu temel öncelik olmaya devam ediyor. Şu anda farklı üreticilerden gelen teklifler değerlendiriliyor. Ancak robotların tren kondüktörlerinin yerini tamamen alması planlanmıyor.

Dijital teknolojiler, personelin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olacak ve yolculara daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacaktır. Bu nedenle robotlar, insan emeğine bir alternatif olarak değil, yalnızca yardımcı bir araç olarak görülmektedir.