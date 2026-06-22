Çinli Bilim İnsanları Optik Bilgisayarların Dijital İkizini Yarattı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, hesaplama gücüne olan talep keskin bir şekilde artıyor. Elektrik yerine ışık yardımıyla verileri işleyen optik bilgisayarlar bu konuda en gelecek vaad eden çözüm olsa da, kullanımındaki teknik karmaşıklıklar ve yüksek maliyetler yaygınlaşmasını engelliyor. Çinli araştırmacılar bu sorunu çözmek amacıyla optik sistemlerin tam kapsamlı bir “dijital ikizi” olan Digital Twin Optical Computing System (DT-OCS) platformunu geliştirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Opto-Electronic Advances dergisinde yayımlanan bilgilere göre, yeni sistem gerçek optik donanıma bağlı olmadan onun davranışlarını yazılımsal olarak simüle etme imkanı tanıyor. Bu, bilim insanlarının artık pahalı fotonik çipler ve karmaşık cihazlara doğrudan erişim beklemek yerine, algoritmalarını sanal bir ortamda test edebilecekleri anlamına geliyor. Daha önce araştırmacılar sıra beklemek ve her yeni deneyden önce donanımı yeniden kalibre etmek zorundaydı.

DT-OCS sisteminin çalışma prensibi ve avantajları

DT-OCS sistemi, yüksek hassasiyetli bir simülatör görevi görür ve fiziksel sistemle paralel olarak çalışır. Testler sırasında bilim insanları, silikon fotoniğe dayalı bir fotonik çip ve yüksek hızlı bir optik hesaplama kompleksini kullandılar. Sistem, görüntü sınıflandırma ve ardışık karar verme gibi AI görevlerinde test edildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: dijital modelde eğitilen parametreler gerçek donanıma herhangi bir ek ayar yapılmadan aktarıldığında, fiziksel sistemin verimliliği sanal modelin tahminleriyle neredeyse aynı çıktı.

Bu yaklaşımın temel başarısı, deneyler için harcanan zaman ve maliyetin önemli ölçüde azaltılmasıdır. Aynı anda birden fazla bilimsel grup, tek bir cihazın dijital kopyası üzerinde farklı görevler geliştirebilir. Bu da optik bilgisayarları, nadir ve uzmanlaşmış laboratuvar ekipmanlarından herkesin erişebileceği açık bir araştırma altyapısına dönüştürür.

Proje yazarları, DT-OCS platformunu ve ilgili veri setini açık erişime sundular. Artık dünyanın herhangi bir yerindeki programcılar ve mühendisler, kendi kişisel optik donanımlarına sahip olmasalar bile, bu platform yardımıyla yeni algoritmaları eğitebilir ve test edebilirler. ixbt.com haberine göre, bu açıklığın alandaki inovasyon hızını birkaç kat artırması bekleniyor.

Sonuç olarak, modern optik hesaplama platformlarının sadece fiziksel cihazlardan değil, aynı zamanda onların yazılımsal eşdeğerlerinden de oluşması gerektiği söylenebilir. Bu tür dijital ikizler, gelecekte NVIDIA veya Google gibi devler tarafından sunulan geleneksel hesaplama sistemlerine güçlü bir rakip olabilecek optik işlemcilerin yaratılmasını hızlandıracaktır.