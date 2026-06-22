Çinli Bilim İnsanları Optik Bilgisayarların Dijital İkizini Yarattı

·2·Teknoloji
Çinli Bilim İnsanları Optik Bilgisayarların Dijital İkizini Yarattı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde, hesaplama gücüne olan talep keskin bir şekilde artıyor. Elektrik yerine ışık yardımıyla verileri işleyen optik bilgisayarlar bu konuda en gelecek vaad eden çözüm olsa da, kullanımındaki teknik karmaşıklıklar ve yüksek maliyetler yaygınlaşmasını engelliyor. Çinli araştırmacılar bu sorunu çözmek amacıyla optik sistemlerin tam kapsamlı bir “dijital ikizi” olan Digital Twin Optical Computing System (DT-OCS) platformunu geliştirdi. Ixbt.com haber veriyor.

Opto-Electronic Advances dergisinde yayımlanan bilgilere göre, yeni sistem gerçek optik donanıma bağlı olmadan onun davranışlarını yazılımsal olarak simüle etme imkanı tanıyor. Bu, bilim insanlarının artık pahalı fotonik çipler ve karmaşık cihazlara doğrudan erişim beklemek yerine, algoritmalarını sanal bir ortamda test edebilecekleri anlamına geliyor. Daha önce araştırmacılar sıra beklemek ve her yeni deneyden önce donanımı yeniden kalibre etmek zorundaydı.

DT-OCS sisteminin çalışma prensibi ve avantajları

DT-OCS sistemi, yüksek hassasiyetli bir simülatör görevi görür ve fiziksel sistemle paralel olarak çalışır. Testler sırasında bilim insanları, silikon fotoniğe dayalı bir fotonik çip ve yüksek hızlı bir optik hesaplama kompleksini kullandılar. Sistem, görüntü sınıflandırma ve ardışık karar verme gibi AI görevlerinde test edildi. Sonuçlar şaşırtıcıydı: dijital modelde eğitilen parametreler gerçek donanıma herhangi bir ek ayar yapılmadan aktarıldığında, fiziksel sistemin verimliliği sanal modelin tahminleriyle neredeyse aynı çıktı.

Bu yaklaşımın temel başarısı, deneyler için harcanan zaman ve maliyetin önemli ölçüde azaltılmasıdır. Aynı anda birden fazla bilimsel grup, tek bir cihazın dijital kopyası üzerinde farklı görevler geliştirebilir. Bu da optik bilgisayarları, nadir ve uzmanlaşmış laboratuvar ekipmanlarından herkesin erişebileceği açık bir araştırma altyapısına dönüştürür.

Proje yazarları, DT-OCS platformunu ve ilgili veri setini açık erişime sundular. Artık dünyanın herhangi bir yerindeki programcılar ve mühendisler, kendi kişisel optik donanımlarına sahip olmasalar bile, bu platform yardımıyla yeni algoritmaları eğitebilir ve test edebilirler. ixbt.com haberine göre, bu açıklığın alandaki inovasyon hızını birkaç kat artırması bekleniyor.

Sonuç olarak, modern optik hesaplama platformlarının sadece fiziksel cihazlardan değil, aynı zamanda onların yazılımsal eşdeğerlerinden de oluşması gerektiği söylenebilir. Bu tür dijital ikizler, gelecekte NVIDIA veya Google gibi devler tarafından sunulan geleneksel hesaplama sistemlerine güçlü bir rakip olabilecek optik işlemcilerin yaratılmasını hızlandıracaktır.

TeknolojiOptik BilgisayarYapay ZekaFotonikİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Oppo yeni Reno 16 akıllı telefonlarını ve sıra dışı Bubble aksesuarını tanıtıyorOppo yeni Reno 16 akıllı telefonlarını ve sıra dışı Bubble aksesuarını tanıtıyorBugün, 08:24ABD Süpermarketlerinde AI Destekli Arabalar Müşterileri İzlemeye BaşladıABD Süpermarketlerinde AI Destekli Arabalar Müşterileri İzlemeye BaşladıBugün, 07:28OLED Ekran Devrimi: Bilim İnsanları Renk Netliğini Lazer Seviyesine Çıkarmanın Yolunu BulduOLED Ekran Devrimi: Bilim İnsanları Renk Netliğini Lazer Seviyesine Çıkarmanın Yolunu BulduBugün, 06:59Pentagon yapay zekaya geçiyor: 200 saatlik iş artık 5 saatte tamamlanıyorPentagon yapay zekaya geçiyor: 200 saatlik iş artık 5 saatte tamamlanıyorBugün, 06:23NASA bilim insanları Titan'ı uzayda devasa bir yakıt istasyonuna dönüştürmeyi öneriyorNASA bilim insanları Titan'ı uzayda devasa bir yakıt istasyonuna dönüştürmeyi öneriyorBugün, 05:57Fizikçiler Evrenin En Güçlü Kuvvetini Rekor Hassasiyetle Ölçmeyi BaşardıFizikçiler Evrenin En Güçlü Kuvvetini Rekor Hassasiyetle Ölçmeyi BaşardıBugün, 05:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı