Çin, Tiangong Yörünge İstasyonunu İki Katına Çıkarıyor

Çin, uzay araştırmalarında yeni bir aşamaya geçmek amacıyla Tiangong yörünge istasyonunu kapsamlı bir şekilde modernize etmeyi planlıyor. Bu geniş ölçekli proje sonucunda istasyonun toplam ağırlığı mevcut 90 tondan 180 tona çıkacak. Bu durum, Çin'in uzaydaki varlığını önemli ölçüde güçlendirecek ve istasyonu dünyadaki en büyük yaşanabilir nesnelerden biri haline getirecek. Ixbt.com haber veriyor.

Programın baş tasarımcısı Yan Xun'a göre, istasyonun yapısı da tamamen değişecek. Mevcut üç modüllü T-şeklindeki yapı, yerini altı modülden oluşan bütünsel bir komplekse bırakacak ve tamamen yeni bir haç şekline sahip olacak. ixbt.com verilerine göre, böyle bir genişleme sadece istasyonun hacmini değil, aynı zamanda fonksiyonel kapasitesini de birkaç kat artıracak.

Bilimsel Potansiyel ve Teknik Kapasite

İstasyonun genişletilme ihtiyacı, bilimsel projelerin sayısındaki keskin artışla açıklanıyor. Son beş yılda Tiangong'da 267 bilimsel ve uygulamalı proje gerçekleştirildi. Sadece geçen yıl istasyona 1,2 tondan fazla bilimsel ekipman taşındı ve toplanan veri miktarı 150 terabaytı aştı.

Yeni plan kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar şunları içermektedir:

Başlangıç aşamasında 20 ton ağırlığında yeni bir genişleme modülünün fırlatılması ve kenetlenmesi;

Yönlendirilebilir ve yük taşıyan gemiler için ek kenetlenme düğümlerinin oluşturulması;

Açık uzaya çıkış için tasarlanan hava kilitlerinin sayısının artırılması;

Aynı anda birden fazla astronotun uzayda çalışabilme imkanının sağlanması.

Şu anda Tiangong istasyonu, Tianhe temel modülü ile Wentian ve Mengtian laboratuvar modüllerinden oluşuyor. Gelecekte üç yeni modülün daha eklenmesi, bilimsel laboratuvar alanını genişleterek daha karmaşık deneylerin yapılmasına olanak sağlayacak.

Mürettebat Koşulları ve Güvenlik

Modernizasyon sürecinde sadece teknik detaylara değil, astronotların yaşam faaliyetleri için gerekli olan sistemlere de özel önem verilecek. Özellikle yaşam destek sistemleri, fiziksel hazırlık ve acil durum yardım mekanizmaları geliştirilecek. Bu, uzay seferlerinin süresini uzatacak ve yörünge çalışmalarının güvenliğini artıracak.

Tiangong istasyonu, Dünya'dan yaklaşık 400 km yükseklikte yer alıyor ve 2022'den beri mevcut konfigürasyonunda faaliyet gösteriyor. Bugün üç kişinin sürekli yaşaması için tasarlanmış olsa da, genişletme programı tamamlandığında uzaydaki en büyük ve çok fonksiyonlu bilim merkezlerinden biri haline gelecek. Bu adım, Çin'in uzay kolonizasyonu konusundaki küresel rekabette lider konuma gelme arzusunu bir kez daha teyit ediyor.