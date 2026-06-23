Apple ve Tesla Tedarikçisi Tata Electronics Siber Saldırıya Uğradı

Hindistan'ın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Tata Electronics, sistemlerinde veri sızıntısıyla ilgili ciddi bir siber olay meydana geldiğini resmen doğruladı. Şirket, Apple ve Tesla gibi dünya çapındaki lider markaların ana ortaklarından biridir. Bu güvenlik sorunu, küresel elektronik pazarındaki tedarik zinciri istikrarına ilişkin endişeleri artırdı. Techcrunch.com haber veriyor.

Hacker forumlarında Tata Electronics'e ait olduğu iddia edilen 630 GB boyutundaki bir veri tabanının satışa sunulmasının ardından şirket durumu açıklamak zorunda kaldı. TechCrunch'ın haberine göre, çalınan dosya sayısı 204 bini aşıyor. İlk analizler, sızan veriler arasında Apple ürünleri için bileşen spesifikasyonlarının ve Tesla üretim sürecine ilişkin gizli belgelerin olabileceğini gösteriyor.

Güvenlik sistemindeki açık ve kapsamı

Siber güvenlik uzmanı Rajshekhar Rajaharia'nın verdiği bilgilere göre, hackerların eline Outlook e-posta yazışmaları, SAP sistemi verileri ve şirketin büyük müşterileriyle ilgili dahili belgeler geçti. Tata Electronics temsilcisi, birkaç hafta önce sistemlerde bir aksaklık tespit edildiğini ve derhal karşı önlemler alındığını belirtti. Şirket yönetimi, bu olayın üretim süreçlerini etkilemediğini vurguluyor.

Buna rağmen şirket, tam olarak ne tür verilerin çalındığı ve kaç kişinin kişisel verilerinin risk altında olduğu konusundaki soruları yanıtlamayı reddetti. Reuters ajansının haberine göre Tata Electronics, iPhone montaj fabrikalarındaki çalışanlarını meydana gelen siber saldırı hakkında uyardı. Ayrıca, hackerların şirketten yüklü miktarda fidye talep ettiği söyleniyor.

Hindistan'ın teknolojik hedeflerine darbe

2020 yılında kurulan Tata Electronics, Hindistan'ın elektronik ve yarı iletken üretimi konusunda küresel bir merkez olma stratejisinde merkezi bir rol oynamaktadır. Şirket; Apple, ASML, Intel ve Qualcomm gibi devlerle iş birliği yaparak üretim kapasitelerini Çin dışına çeşitlendirmede önemli bir rol üstleniyor. 2023 yılında şirket, Wistron ve Pegatron fabrikalarını satın alarak iPhone üretim pazarına hızla giriş yapmıştı.

Bu siber saldırı sadece Tata Electronics için değil, aynı zamanda küresel ortakları için de ciddi bir uyarıdır. Apple şu anda olayla ilgili kendi incelemesini başlatmış durumda. Tesla ise 2024 yılında Tata ile yarı iletken tedariki konusunda bir sözleşme imzalamıştı. Şu an için her iki şirket de resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Siber güvenlik analistleri, bu tür olayların gelecekte yüksek teknolojili cihazların fiyatlarını ve teslimat sürelerini etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Özbekistanlı tüketiciler için de bu haber önemli, çünkü pazarımızdaki birçok akıllı telefon ve teknik cihaz tam olarak Hindistan'daki fabrikalarda monte ediliyor.