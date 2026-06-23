Tesla Teksas'taki Trajik Kazayla İlgili Suçlamaları Reddetti: Autopilot Suçlu mu?

·25·Teknoloji
Tesla Teksas'taki Trajik Kazayla İlgili Suçlamaları Reddetti: Autopilot Suçlu mu?

ABD'nin Teksas eyaleti, Katy şehrinde bir Tesla Model 3'ün konut binasına çarpması sonucu 76 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Bu olay, şirketin sürücü destek teknolojilerinin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İlk haberlerde, kaza sırasında aracın Autopilot sisteminde olduğu belirtilmişti. Techcrunch.com haber veriyor.

Olay geçen Cuma akşamı meydana geldi. Michael Butler yönetimindeki Tesla yoldan çıkarak Marta Avila isimli kadının evine çarptı. Mağdur helikopterle hastaneye kaldırılmasına ve tıbbi müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sürücü polise verdiği ifadede, aracın o sırada Autopilot modunda olduğunu vurguladı.

Ancak Tesla şirketi bu suçlamaları kesinlikle reddediyor. Normalde basınla iletişime geçmeyen şirket temsilcileri bu kez sessiz kalmadı. Tesla'nın AI alanındaki başkan yardımcısı Ashok Elluswamy, X (eski adıyla Twitter) ağında araçtan alınan verileri paylaştı.

İnsan faktörü ve yüksek hız

Elluswamy'ye göre sistem verileri, sürücünün kendi hareketleriyle otomatik kontrolü iptal ettiğini gösteriyor. "Bu durumda sürücü, yerleşim alanında gaz pedalına yüzde 100 basarak kontrolü ele almış. Çarpışma anında hız saatte 73 mile (yaklaşık 117 km/saat) ulaşmış ve çarpışmadan sonra bile gaz pedalı basılı kalmış", diye yazdı.

Tesla CEO'su Elon Musk da konuya ilişkin görüş bildirerek, Autopilot veya Full Self-Driving (FSD) sistemlerinin bu tür bölgelerde düşük hızda hareket ettiğini, yüksek hızlı bir çarpışmanın ancak insan müdahalesiyle gerçekleşebileceğini belirtti. Ona göre sistemi suçlamak mantıklı değil.

Buna rağmen, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), olayla ilgili özel bir soruşturma başlattığını doğruladı. TechCrunch'ın verilerine göre bu, NHTSA tarafından son yıllarda Tesla'nın karıştığı kazalarla ilgili açılan 40'tan fazla soruşturmadan biridir.

Şu anda yerel polis ve federal düzenleyiciler aracın log dosyalarını detaylıca inceliyor. Soruşturma sonuçlarına göre sürücü hakkında cezai sorumluluk konusu değerlendirilecek. Tesla elektrikli araçların sayısı arttıkça, sürücülerin yardımcı sistemlere tamamen güvenmemeleri gerektiği bir kez daha kanıtlanıyor.

TeslaAutopilotElon MuskKazaTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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