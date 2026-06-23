Microsoft CEO'su Satya Nadella, yapay zeka (AI) endüstrisinin mevcut durumunu ve çevresindeki olumsuz bakış açılarını sert bir şekilde eleştirdi. The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, teknoloji devleri tarafından öne sürülen “kıyamet senaryolarının” ve iş kaybı endişelerinin pazar gelişimine engel olduğunu vurguladı. Nadella'ya göre, endüstri birkaç şirketin elinde toplanmamalı ve teknolojinin geleceği sadece sayılı oyuncular tarafından belirlenmemeli. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Microsoft şu anda stratejisini önemli ölçüde gözden geçiriyor. Şirket sadece pahalı ve büyük modellere değil, aynı zamanda daha ucuz ve açık kaynaklı alternatiflere de odaklanmayı planlıyor. Özellikle teknoloji devi, Çinli DeepSeek modelini hizmetlerine entegre etme imkanını değerlendiriyor. Bu adım, Microsoft Copilot ekosistemini daha uygun maliyetli ve geniş kitlelere açık hale getirme amacıyla atılıyor.

Sosyal endişeler ve pazar monopolü

Nadella'nın açıklamalarının nedenlerinden biri, toplumdaki yapay zekaya karşı güvensizliktir. Pew Research Center araştırmalarına göre, ABD nüfusunun sadece yüzde 16'sı yapay zekanın topluma olumlu etkiye sahip olacağına inanıyor. Gençler arasındaki skeptisizm düzeyi ise daha da yüksek. Microsoft CEO'su, teknoloji etrafındaki bu karamsar ruh halinin yapay olarak oluşturulduğunu düşünüyor.

Ayrıca, pazarın birkaç büyük oyuncunun kontrolünde kalmasını tehlikeli olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, bu şirketler aynı anda hem teknoloji yönünü belirleyip hem de risklerle ilgili “diskursu” yönetiyor. Bu durum, rekabetin kısıtlanmasına ve inovasyonların yavaşlamasına yol açabilir.

Stratejik değişiklikler ve daha ucuz modeller

Microsoft, sistemlerinde pahalı modellerden vazgeçmeye çoktan başladı. Örneğin, veri işleme konusundaki yeni gereksinimler nedeniyle Claude modellerinin kullanımı sınırlandırıldı. Bunun yerine şirket, Microsoft Copilot platformu için etkili ve düşük maliyetli çözümler arıyor. DeepSeek gibi açık kaynaklı projeler bu konuda temel adaylar arasında yer alıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel geliştiriciler için de Microsoft stratejisindeki bu değişiklikler büyük önem taşıyor. Daha ucuz AI modellerinin uygulanması, kurumsal hizmet fiyatlarının düşmesine ve yapay zeka imkanlarından daha geniş çapta yararlanılmasına yol açacaktır. Bu, özellikle kaynakları sınırlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni teknolojik fırsatlar sunmaktadır.

Sonuç olarak, Microsoft yönetiminin yeni yaklaşımının yapay zeka pazarında demokratikleşme sürecini başlatması bekleniyor. Ixbt.com verilerine göre şirket, artık sadece en güçlü hesaplama güçlerine dayanmak yerine, optimize edilmiş ve her kullanıcının bütçesine uygun teknolojiler geliştirmeye odaklanacak.