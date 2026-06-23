Yapay Zeka Devrimi ve Kitlesel İşten Çıkarmalar: Teknoloji Devleri Neden Çalışanlarından Vazgeçiyor?

Küresel teknoloji pazarında beklenmedik ve çelişkili bir süreç gözlemleniyor: Büyük şirketler rekor düzeyde gelirler rapor ederken, binlerce çalışanı işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kitlesel işten çıkarmaların temel nedeni olarak yapay zeka (AI) teknolojilerinin uygulanması gösteriliyor. Sektör uzmanlarına göre 2026 yılı, teknolojik iş gücünün dönüşümü için bir dönüm noktası olacak. Techcrunch.com haber veriyor.

Oracle şirketinin yakın zamanda açıkladığı mali rapora göre, şirket son 12 ay içinde iş gücünü 21.000 kişi veya toplam kadrosunun yüzde 13'ü oranında azalttı. Şirket yönetimi bu kararı doğrudan AI teknolojilerinin operasyonel süreçlere entegrasyonu ile açıkladı. Bu rakam önceki tahminlerin oldukça üzerinde olup, teknoloji dünyasında insan emeğinin yerini algoritmaların aldığının bir göstergesidir.

AI nedeniyle iş kaybı yaşayan şirketler

Challenger, Gray & Christmas danışmanlık firmasının verilerine göre, mayıs ayı teknoloji sektöründe işten çıkarmalar açısından son yılların en yüksek seviyesini kaydetti. Listede sadece yazılım geliştiriciler değil, donanım ve siber güvenlik devleri de yer alıyor:

Meta: Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket 8.000 kişiyi işten çıkardı, ancak 7.000 kişiyi yeni AI odaklı rollere kaydırdı.

Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket 8.000 kişiyi işten çıkardı, ancak 7.000 kişiyi yeni AI odaklı rollere kaydırdı. Google: Alphabet bünyesindeki Cloud ve siber güvenlik bölümlerinde 3.000'e yakın mühendis işten çıkarıldı; oysa Cloud geliri ilk kez 20 milyar doları aşmıştı.

Alphabet bünyesindeki Cloud ve siber güvenlik bölümlerinde 3.000'e yakın mühendis işten çıkarıldı; oysa Cloud geliri ilk kez 20 milyar doları aşmıştı. Cisco: Şirket, yaklaşık 4.000 pozisyonu azalttığını ve kaynakları fiber optik iletişim ve AI altyapısına yönlendireceğini duyurdu.

Şirket, yaklaşık 4.000 pozisyonu azalttığını ve kaynakları fiber optik iletişim ve AI altyapısına yönlendireceğini duyurdu. Intuit: Finansal yazılım geliştiricisi, yapıyı sadeleştirmek amacıyla 3.000 çalışanla yollarını ayırdı.

GitLab şirketi de bu trendin dışında kalmadı. Şirket, AI altyapısına yatırım yapmak için çalışanlarının yüzde 14'ünü (yaklaşık 350 kişi) işten çıkarmaya karar verdi. GitLab CEO'su Bill Staples'a göre, şirket bir "nesil değişimi" sürecini başlattı ve platformunu tamamen AI ajanları için yeniden yapılandırıyor. İlginç olan ise, şirketin gelirinin geçen yıla göre yüzde 23 oranında artmış olmasıdır.

Endüstri ve yönetimteki değişimler

Sadece IT şirketleri değil, geleneksel endüstri temsilcileri de AI etkisini hissediyor. Örneğin, General Motors (GM), bilgi teknolojileri bölümünden 600'e yakın çalışanı işten çıkardı. Şirket bunu piyasa konjonktürüne bağlasa da, iç kaynaklar kararda yapay zekanın rolünün büyük olduğunu doğruluyor. Aynı zamanda GM, şu anda AI ve otonom araçlar konusunda yeni uzmanlar arayışında.

Cloudflare şirketi ise tarihindeki en yüksek çeyrek gelirini (639,8 milyon dolar) kaydetmiş olmasına rağmen, çalışanlarının yüzde 20'sinden vazgeçti. Şirket yöneticisi Matthew Prince, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak orta düzey yöneticileri, hukukçuları ve finans departmanı çalışanlarını kapsadığını belirtti. Bu durum, AI'nın sadece kod yazanların değil, aynı zamanda idari yönetim personelinin de yerini almaya başladığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, teknoloji devleri pandemi dönemindeki aşırı işe alım politikasını şimdi AI yardımıyla optimize ediyor. Bu süreç, iş gücü piyasasında yetkinlik gereksinimlerinin keskin bir şekilde değişmesine ve geleneksel meslek sahiplerinin yeni teknolojilere uyum sağlama zorunluluğuna yol açıyor. Özbek uzmanlar için de bu küresel trend önemli bir sinyal olup, AI araçlarını kullanma becerisi artık bir avantaj değil, bir zorunluluk haline geliyor.