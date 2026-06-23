James Webb Uzay Teleskobu Orion Bulutsusu'nda Yıldız Doğumunun Tüm Döngüsünü Görüntüledi

·18·Teknoloji
James Webb Uzay Teleskobu Orion Bulutsusu'nda Yıldız Doğumunun Tüm Döngüsünü Görüntüledi

Evrenin sırlarını keşfetmeye devam eden James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 1280 ışık yılı uzaklıkta bulunan Orion A kompleksinin kuzey kısmından büyüleyici görüntüler iletti. Bilim dünyasında OMC-2 moleküler bulutu olarak bilinen bu bölge, yıldızların oluşum sürecinin en ince ayrıntılarına kadar incelenmesine olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni alınan görüntü, yaklaşık 150 ışık yılına denk gelen devasa bir alanı kapsıyor. Görüntüde, ilk gaz ve toz kümelerinden, çoktan şekillenmiş ve bağımsız enerji yayan genç yıldızlara kadar yıldız evriminin tüm aşamaları yer alıyor. Bu, gökbilimciler için evrendeki "doğumhane" süreçlerini gözlemlemek adına eşsiz bir fırsat.

Yıldızlararası Tozların Ardındaki Sırlar

Görüntünün merkezinde, akreasyon diskleri aracılığıyla aktif olarak madde toplayan protoyıldızlar (yıldız embriyoları) yer alıyor. Ayrıca, çevredeki yoğun gaz katmanlarını dağıtmış nispeten olgun nesneler de görülebiliyor. Görüntüdeki farklı renkler, gaz ve toz bulutlarının sıcaklığının ve bileşiminin farklı olduğunu gösteriyor.

James Webb teleskobunun Near Infrared Camera (NIRCam) kızılötesi kamerası yardımıyla elde edilen bu veriler, sıradan optik teleskopların göremediği katmanları ortaya çıkardı. Kızılötesi ışınlar, yoğun toz perdesini delerek arkasında gizlenen süreçleri kaydetme yeteneğine sahip. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, görüntüdeki mavi ve yeşil tonlar gaz katmanlarını, kırmızımsı alanlar ise güçlü şok dalgalarını temsil ediyor.

Kozmik Jetler ve Şok Dalgaları

Görüntüdeki en dikkat çekici yönlerden biri, genç yıldızların kutuplarından fışkıran devasa gaz akımları veya jetlerdir. Bu akımlar, çevredeki bulutlarla yüksek hızda çarpışarak maddenin kırmızı renkte parlamasına neden olan şok dalgaları oluşturuyor.

Tam olarak bu jetler, gökbilimcilerin en genç ve derinlere gizlenmiş nesnelerin konumlarını belirlemesine yardımcı oluyor. Çünkü bu nesneler başka hiçbir yöntemle görülemez. Bilim insanları, OMC-2 bölgesinin, genç yıldız kalıntılarının çevreye etkisini incelemek için özel bir laboratuvar görevi gördüğünü belirtiyor.

Araştırmacılar bu veriler aracılığıyla protoplaneter disklerin kimyasal bileşiminin nasıl oluştuğunu ve büyüyen yıldızların ana buluttan nasıl beslendiğini analiz ediyor. Orion Bulutsusu'nun astronomik ölçümlere göre yakın konumda olması, galaksimizin diğer uçlarındaki tozla örtülü süreçlerin ayrıntılı olarak araştırılmasına zemin hazırlıyor.

James WebbEvrenAstronomiOrion BulutsusuNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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